腦中風後走著出院的關鍵！僅兩成民眾做對打119這件事

70多歲的大學教授在台上演講，一名醫師友人在台下聽，看到教授微笑時左臉歪斜、說話不清，立刻打119，在30分鐘內送教授抵達急診室。教授雖然缺乏運動，但沒有三高、只是偶爾心律不整，一直自認沒事，想要離院回家，經電腦斷層檢查才驚覺是急性缺血性腦梗塞中風。經注射靜脈血栓溶解劑、服用抗凝血藥物，這名教授住院一周就順利出院，持續追蹤四年都不曾發病。

專家提醒，腦中風發生後一定要第一時間辯識、打119、兩小時內送達醫院，才能在黃金三小時內用藥，如果錯失良機，恐怕就是躺著出院或走著出院的天壤之別。令人擔心的是，高達80%民眾習慣自行就醫、不打119，導致醫院無法提前做好準備。

收治這名教授的三軍總醫院一般神經科主任、腦中風學會秘書長周中興表示，腦中風救治有兩大隱憂，第一是沒有辨識出腦中風警訊。最常見的三大症狀是突然臉歪嘴斜、突然單側手腳無力、突然口齒不清。但根據腦中風學會2020年調查，34%民眾竟誤以為腦中風會昏迷倒地，對三大常見症狀反而不以為意。

第二大隱憂是沒有正確送醫。周中興強調，腦中風發生時，最好立刻打119，因為119送醫過程就有救護員可做基本評估、聯繫有能力處理的醫院，醫院可提早做好準備，人到醫院立刻開始檢查和搶救。如果自行尋求附近院所治療，送醫過程無人評估，醫院無法提前準備，可能還得轉院，就會耽誤到後續治療的時間。

周中興表示，超過七成腦中風都是缺血性，每缺血一分鐘，就會有200萬個腦神經細胞死亡，但醫院收到腦中風病患後，醫療團隊還要做初步評估、做影像學檢查、實驗室檢查、判斷檢查結果，才能用藥。即便用最快速度完成必要步驟，也要大約一小時，因此「縮短到院時間」是爭取黃金治療時間的關鍵。

腦中風病友協會理事長林永煬表示，另一位51歲的貨車司機就沒這位教授幸運。這名司機有高血壓、吸菸，無運動習慣，有天半夜起床如廁發現右側肢體不靈活。因不想打擾家人休息，他便回房繼續睡，沒想到隔天早晨整個右半邊都不能動，這時送醫已無法用藥也無法用手術取栓。結果他失去工作，也需要太太照顧，全家面臨沈重的照顧和經濟負擔。

三軍總醫院神經內科主治醫師、腦中風學會理事長李俊泰提醒，超過六成初次中風的病人會在一個月內失能，所以預防絕對勝於治療，CP值最高的預防策略就是「控制三高」。如果血壓沒控制好，中風風險增2.1倍，高血壓加上吸菸，中風機率會暴增6倍；但若如果能降低血脂30個單位（mg/dL），可減少13%中風機會。