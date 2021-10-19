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楊逵文學館16周年館慶10月23日登場 擴大舉辦2個月藝文季

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
楊逵文學紀念館23日館慶擴大舉辦社區營造成果展。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館23日館慶擴大舉辦社區營造成果展。記者吳淑玲／攝影

楊逵文學紀念館16周年館慶「藝文推廣季」結合新化區社區營造成果展，將在10月23日(周六)上午9時在楊逵文學紀念館場熱鬧登場，新化區長吳金喜表示，因疫情今年取消慢跑，改邀請民眾體驗大目降藝文推廣之美，以及社造點精采成果展演，今年以2個月的時間，邀請民眾到新化體驗人文產業呈現新化社造多元風貌，弘揚楊逵文學精神及拓展藝文生活領域，營造文化小鎮宜居城市氛圍。

23日館慶當日邀請「扶桑花舞蹈團」、「蘆葦曼陀鈴樂團」及新化出生歌手林泓辰演唱，也安排親子藝術科學DIY，及邀請進駐大目降故事館的長榮大學、新化區農會、街役場古蹟餐坊等團體設攤共襄盛舉，有拍照打卡贈送精美小禮物與民眾同樂。

新化區公所社區營造成果展，以宜居城市為發展願景，鼓勵社區居民投入自己的力量，運用文化、教育、美學提升社區的生活質感，營造一個令人喜受、居民引以為榮的宜居城市；其他社造成果也相當豐富多元，有西拉雅文化山城社區合作社以推動口埤古謠傳唱，唱出文化復振新契機；新化社區營造協會以重溫竹類工藝的舊夢與探討，辦理竹藝學習工作坊；礁坑社區長期推展綠鑽石橄欖產業，並結合休閒觀光發展生態旅遊。

吳金喜表示，楊逵館自2005年成立至今，作為大目降文化園區內最早成立的文化館舍，一路走來幸得文化部門的支持、地方文化團體及文史工作者長期的熱情投入，除了致力於推廣台灣文學家楊逵的文學作品及人道關懷精神，也扮演新化地方文化發展的核心樞紐，帶動周邊各項文化設施及團體的發展。

今年楊逵館慶藝文推廣季進一步推出系列體驗新化文史活動，讓年底的新化大目降文化園區處處精采、下周一開放網路報名。

有小勇士大冒險：以大目降文化園區為範圍，11/20、11/27共計舉辦2場，結合兒童戲劇的闖關活動，以生動活潑的方式帶領5至8歲的兒童，深度認識新化文史故事。

Walk in新化！一起散步吧！在地達人限量免費預約導覽活動：11月1日起至12月31日止，6至15人團體即可於到訪7天前預約，由在地達人帶你遊暢遊新化大目降文化園區及歷史街區。

壓不扁的玫瑰：預計12月份辦理結合楊逵的文學、故事及導覽而成的實境遊戲，讓逛展不只是靜態觀看，更能用遊戲使玩家在解謎過程中，更深入了解楊逵的故事和文學，並獲得遊戲的趣味進而分享給更多人。

楊逵文學紀念館23日館慶邀民眾打卡送小禮物。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館23日館慶邀民眾打卡送小禮物。記者吳淑玲／攝影
新化礁坑社區綠鑽石橄欖產業不斷研發新產品。記者吳淑玲／攝影
新化礁坑社區綠鑽石橄欖產業不斷研發新產品。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館23日館慶邀民眾打卡送小禮物。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館23日館慶邀民眾打卡送小禮物。記者吳淑玲／攝影

楊逵 社區營造 文史工作者

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