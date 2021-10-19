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拚防疫檢驗量增4倍不喊累 醫檢師吳怡瑢獲表揚

中央社 / 台北19日電
衛福部次長薛瑞元。圖／行政院提供
衛福部次長薛瑞元。圖／行政院提供

COVID-19先前爆發本土疫情，全台檢驗量大幅攀升，衛生福利部台中醫院醫檢師吳怡瑢不僅率先擔起檢驗任務，檢驗量暴增4倍也不喊累，今天獲衛福部表揚。

衛福部今天舉辦「第7屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚27家部屬醫院的63名優良醫事人員，其中有多人在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，協助採檢、關懷或照顧民眾心理健康。

衛福部次長薛瑞元致詞時表示，感謝疫情期間所有醫事、護理與社工人員盡忠職守，包括疫情嚴峻時篩檢量大增、目前疫苗接種工作、幫助確診病患心理照顧與後遺症處理等，都是持續共同努力的項目。

衛福部台中醫院醫事檢驗師吳怡瑢擔任醫檢師至今已有14年，本土疫情爆發後，她率先擔起COVID-19檢驗任務，配合夜間、假日輪值，衝高該院檢驗量能，讓醫師得以快速做出正確處置，替防疫把關，今天獲頒「優良獎」。

吳怡瑢接受媒體聯訪時表示，COVID-19疫情爆發以來，院方採購機器衝高檢驗量能，尤其本土疫情爆發後，檢驗量從過去每天不到50件，衝高到一天最多200至300件，醫檢團隊也24小時輪班，不讓檢疫工作中斷。

談起這段時間的辛苦，吳怡瑢笑說，「辛苦是還好，都是應該做的」，加上檢驗團隊都已接種疫苗，執行檢驗工作時更加安心。

另一名獲獎的是衛福部台北醫院社會工作師李季娥，她在疫情期間主責防疫病房，除了提供隔離者社會資源、身心靈照顧，也協助安置許多找不到家屬的弱勢個案，甚至幫忙協尋，同樣獲頒「優良獎」。

李季娥表示，COVID-19疫情期間，遇到很多獨居長輩由於家庭等因素，隔離結束後沒地方去，其中有部分解除隔離後連生活都無法自理，社工團隊就會協尋家屬或協助安置。

李季娥也說，日前也曾遇過民眾路倒送醫，經過警政系統協尋家人，才發現他和家人失散已久，總算一家團聚，也是這份工作意義所在。

疫情 衛福部

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