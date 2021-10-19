染疫「脫髮」連胸毛都稀疏 北榮整合門診一站解決7科

新冠肺炎後遺症繁多，臨床本以為肺功能問題最為人傷腦筋，沒想到掉髮造成外觀上改變，讓康復者自卑到不敢回歸職場、校園，成為年輕病人最在意的事。台北榮總7月中旬特為新冠復原者，設置7大專科特別門診，發現43%有掉髮問題、39%有睡眠障礙、30%關節痠痛、26%疲勞、15%肌肉痠痛、11%胃口變差。

指揮中心統計，截至昨日數據，我國新冠染疫共有1萬6325人。其中，台北榮總收治253名新冠住院病人，並有179名病人追蹤回診。

北榮醫務企管部主任李偉強推估，在1萬多名確診者中，有七成的康復者需要染疫後的預後照顧。因此，北榮整合門診應運而生，集結神經內科、精神科、營養師、皮膚科、胸腔內科、感染科、復健科等，提供集合性的會診服務，大大降低折返跑醫院次數。

北榮統計，回診的179名病人裡面，有75%看胸腔內科，剩下的25%、約逾40人左右，有31人看感染科、胸腔內科及感染科4人、婦產科1人、兒童過敏科4人、成人類流感4人。

北榮胸腔部呼吸治療科醫師柯信國進一步聚焦，做出一項針對50名新冠康復者研究，第一次回診後反映的問題， 43%是掉髮問題、39%睡眠困難、26%疲勞、15%肌肉痠痛、30%關節痠痛、11%胃口變差。

這項研究成果，仰賴個案管理師的助力，李偉強說，新冠確診病人解除隔離出院前，會請個案管理師評估病人是否需要追蹤後遺症，出院後安排追蹤回診，即便非北榮的確診康復者，也可以到北榮掛號。

關於個案管理師，北榮護理部副主任洪世欣說，很多新冠個案本身就有慢性病，不會因為出院康復消失，住院中就有評估個案管理師，不怕患者在出院後，與醫院斷了連結，所以會在出院後的0、3、6、12個月追蹤，約莫四次，沒有問題才會結案。

「掉髮」成為新冠後遺症，年輕族群高度在意的症狀，洪世欣指出，有一名外籍生染疫後，原本全身有茂密的毛髮，在確診康復一個月發現，脫髮問題十分嚴重，連胸毛都明顯稀疏，變得十分自卑、不敢重返校園，該案是透過與個案管理師視訊聯絡，才得以向醫師反映這項問題。

也因為該外籍生的例子，北榮在整合門診，特別增列皮膚科專科醫師。柯信國說，新冠染疫產生的脫髮，北榮數據顯示，男女比是一比三，通常是毛囊承受壓力，會有3至6個月的恢復期，一般而言髮量會逐漸恢復。

此外，腦霧也是後遺症的重點項目，同樣列在追蹤門診檢查清單中，柯信國指出，新冠病毒對全身攻擊，有傷及腦部的可能，腦霧現象通常年輕人較容易察覺，變得比以往更容易忘東忘西，年紀大的確診者，可能須透過額外檢查才能揪出。

北榮表示，新冠染疫預後所需的整合門診，在院內並未做特別的標籤，讓染疫康復者可以正常回院看診，舒緩追蹤壓力。