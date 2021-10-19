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海洋「白色汙染」 保麗龍養殖漁具垃圾海漂全台

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
在台灣沿海收集到的浮具垃圾，不少來自中國、越南跟泰國。記者吳姿賢／攝影
在台灣沿海收集到的浮具垃圾，不少來自中國、越南跟泰國。記者吳姿賢／攝影

環團今年走訪台灣海岸記錄海洋垃圾的組成，發現有七成海廢為廢棄漁具，其中在彰化、雲林、嘉義、台南、澎湖等地，養殖漁具廢棄物比例更超過五成，甚至有蚵棚隨著洋流飄到東北角，白色的保麗龍浮具經過沖刷磨損會產生塑膠微粒，宛如海洋「白色汙染」，環團今天舉辦記者會呼籲，政府應盡速與漁民溝通，鼓勵使用適合的替代浮具，才能改善海洋垃圾問題。

保麗龍價格低廉、浮力良好，一直是養殖業使用的主要浮具，但易於磨損破碎、產生大量微塑膠碎屑，台南、嘉義市近年鼓勵漁民使用替代浮具，也規畫禁用保麗龍浮具時程，黑潮董事張卉君說，發泡材質浮球不斷磨損也會產生微塑膠，可能影響魚貝類等海鮮，對海洋健康造成威脅，呼籲政府正視牡蠣養殖產生的龐大廢棄物問題，研擬符合現況的管理規範。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，東北海域塑膠微粒數量全台居冠，其中發泡塑膠占比相當高，研判與西南沿海養殖活動相關，透過洋流數據運算，西南沿海垃圾只要兩到三周就可以海漂到東北角，甚至有蚵棚直接沖到岸上，應該改善西海岸養殖產業解決海洋垃圾。

澄洋環境顧問執行長顏寧表示，豪雨過後基隆北海岸很容易看到保麗龍碎片堆積，不少是從西南沿海飄移過來，今年走訪全台海岸計算海岸垃圾組成分布，發現養殖牡蠣的彰化、雲林、嘉義、台南的養殖廢棄物比例超過六成，比其他縣市更高，其中彰化、雲林海岸更看到大量保麗龍、蚵棚跟竹架堆積。

觀察亞洲鄰近國家，顏寧表示，南韓是全球第二大牡蠣生產國，每年廢棄保麗龍浮具有380萬個，南韓政府鼓勵民間研發替代浮具，也在港口設回收站，還有清潔船在海上收集廢棄保麗龍；日本廣島生產國內六成牡蠣，每年使用40萬個保麗龍浮具，近年也透過減容回收、替代浮球來減少垃圾。

中國牡蠣產量占比高達全球八成六，顏寧說，中國近年大力提倡減少海洋保麗龍以改善「白色汙染」，各地方政府補助漁民使用較耐用的HDPE及PET浮具替代保麗龍，預計這一、兩年就會全面汰換完成。

保麗龍 海洋垃圾

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