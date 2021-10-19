六堆秋收祭適逢六堆300年 10月23日起跨3個周末端出好料

每逢秋天豐收的時節，高屏六堆客庄各鄉區都會以酬神慶祝秋收慶典，今年六堆客家文化園區開園10周年，同時也是六堆300年，邁入第6年的六堆秋收祭，特別以「共下來做客」為主題，從10月23日至11月7日跨3個周末、規畫系列活動，不僅透過秋收祭找出客家人的認同跟凝聚力，也帶大家共同認識、體驗精采的客家六堆文化。

客委會副主委鍾孔炤說，客家人從傳統到現代皆會利用大自然節氣的變化，來調整一年的作息，是代代相傳的生活文化，春耕、夏耘、秋收、冬藏，這些都是以節氣作為農事運作的準繩，是非常有規律及智慧的天文學識；現在正是秋天豐收的時節，六堆客家文化園區結合秋收的民俗辦理六堆秋收，自去年起入選交通部觀光局全國重點宣傳活動，並於全國觀光年曆中推廣。

主辦單位今年和遊戲公司合作開發「十載好玩-樂秋收手遊」供民眾下載體驗，手遊結合六堆12鄉區人文地景、祭典、產業等特色，透過猜題、配對、點擊、抓取、擲筊等遊戲方式，讓年輕族群透過遊戲認識六堆與客家還福祭儀文化。

六堆客家文化園區主任何金樑表示，今年是六堆客家文化園區重要的一年，規畫「六堆十年有成-十歲童慶」文化體驗活動，推出秋收限定版「露營美味套餐」、「割稻飯」，透過多元族群的特色菜餚，讓大家體會六堆地區的好滋味，活動期間園區還打造3大「農村主題體驗區」，可以體驗客家生活文化(如：曬稻、釀豆腐乳、剪紙…等)和拍照打卡等，以不同的方式體驗客家文化，暢遊六堆地區。