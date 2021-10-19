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彩虹驕傲月 熱線、臉書攜手推出「出櫃夥伴相談室」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
10月台灣同志驕傲月，台灣同志諮詢熱線協會與Facebook 攜手推出「出櫃夥伴相談室」系列活動，打造「出櫃夥伴相談室」Messenger聊天機器人。圖/熱線提供
10月台灣同志驕傲月，台灣同志諮詢熱線協會與Facebook 攜手推出「出櫃夥伴相談室」系列活動，打造「出櫃夥伴相談室」Messenger聊天機器人。圖/熱線提供

10月是台灣的同志驕傲月，台灣同志諮詢熱線協會與Facebook 攜手推出「出櫃夥伴相談室」系列活動，打造「出櫃夥伴相談室」Messenger聊天機器人、 Instagram 好友相挺濾鏡，更邀請多位 LGBTQ+ 社群創作者暢談出櫃經驗，讓同志社群在出櫃過程得到溫暖的指引與陪伴，也鼓勵大眾以行動力挺同志，並創造多元共融的友善環境。

作為許多櫃中同志「樹洞」的熱線諮詢專線，今年進一步汲取20多年來的深刻經驗，與 Facebook 攜手推出「出櫃夥伴相談室」系列活動，打造「出櫃夥伴相談室」Messenger聊天機器人，由 Sanuker團隊協助打造，進入出櫃夥伴相談室，第一步先盤點自己的狀態與條件是否適合出櫃，接著準備針對不同出櫃對象的風險與挑戰，最後會獲得3種出櫃方式的建議與提醒。

熱線表示，雖然目前還無法做到即時線上真人諮詢，但相信透過聊天機器人，能夠將熱線針對出櫃議題的經驗帶給同志社群，並從社群中真實的出櫃故事獲得更多支持。。

為了鼓勵大家在社群中凝聚彼此互助的力量，熱線同時也設計了Instagram「好友相挺濾鏡」，邀請民眾以創意的行動支持仍為出櫃猶豫或掙扎的親友們。

此外，熱線與Facebook共同策劃的《出櫃相談室》影片，則邀請 LGBTQ+ 社群創作者夫夫之道、阿卡貝拉、昆蟲擾西 吳沁婕及主持人凱莉，以趣味問答的方式，輕鬆暢談出櫃經驗，幫助同志族群及其親友共同更理解過程中可能遇到的挑戰。《出櫃相談室》影片將於25日在 Facebook、熱線及創作者們的 Facebook 粉絲專頁上線播出。

同志 Instagram

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