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守護民眾健康 胸腔病院營養師獲典範優良獎衛福部表揚

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院營養師傅昭陽獲典範優良獎衛福部表揚。圖／胸腔病院提供
胸腔病院營養師傅昭陽獲典範優良獎衛福部表揚。圖／胸腔病院提供

衛福部今天舉辦「第七屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，表揚照護民眾健康有卓著貢獻醫事人員，衛福部胸腔病院營養師傅昭陽自27家醫院11類別專業人員脫穎而出榮獲「優良獎」。

傅昭陽在胸腔病院服務10年多，營養領域臨床實務及教學經驗豐富。她表示，營養師工作之一就是幫助病人身體得到適切營養來對抗疾病，不論是營養不良或是營養過剩，透過檢驗數據來了解個案疾病，諮詢飲食習慣，提供營養素、食材適切建議。

傅昭陽說，曾遇過初患糖尿病長輩住院期間營養諮詢，因病人對糖尿病非常陌生，不知所措；出院後回診時焦慮且眉頭深鎖，什麼都不敢吃、擔心血糖異常，非常沮喪；經再次深談後了解如何調整飲食習慣及生活型態，病人終於眉開眼笑，再回診血糖數值也減少，也知道如何與疾病共處。

胸腔病院院長黃紹宗表示，傅昭陽用專業與熱枕，積極認真地為照護民眾的健康付出與奉獻，不僅獲得表揚並樹立楷模典範，也激勵了院方醫療團隊士氣。營養師是醫院的健康照護者，幫助病人正確飲食配合醫師治療，院方將持續推動營養業務，宣導健康飲食知識來營造更優質醫療環境，照護民眾健康。

胸腔病院營養師傅昭陽獲典範優良獎衛福部表揚。圖／胸腔病院提供
胸腔病院營養師傅昭陽獲典範優良獎衛福部表揚。圖／胸腔病院提供

衛福部

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