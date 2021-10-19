不捨摺疊門莒光號即將告別 鐵道迷：期待有新運用

簡化車種是台鐵政策目標，近來台鐵陸續採購新列車，傳出莒光號最快今年底將退場，退場消息讓鐵道迷不捨，未來將扮演臨時加班車等用途。台鐵說明，莒光號確實有退場規畫，預計今年底89輛摺疊門莒光號先退，自動門莒光號短期內依舊馳騁在鐵道上，繼續陪伴旅客。

聽聞摺疊門莒光號即將退場，鐵道迷有滿滿不捨，也期待台鐵能有一些規畫，讓莒光號找到新定位。

鐵道迷「阿布」說，台鐵向日本採購的新生力軍EMU3000型城際列車，漸漸取代現有的對號快車，也是台鐵「老兵」的莒光號和藍皮平快車一樣，都面臨走下鐵道舞台命運，同樣承載者旅客滿滿回憶，盼台鐵比照藍皮觀光列車模式，保留部分「原汁原味」車體改造成觀光列車，委由旅行社經營，可望掀起一股鐵道回憶旅遊熱。

中華民國鐵道文化協會監事許乃懿醫師說，民國59年莒光號上路，當時算是豪華車種，台北至高雄行駛6小時，票價259元，自強號列車投入市場後，莒光號列車不再吃香，但莒光號在鐵道迷心中仍具分量，其實懷舊是一門好生意，即使退場，仍有一些新運用可能性。

鐵道迷「深海魚」說，之前曾聽聞莒光號即將退場消息，若時間表更明確了，勢必會吸引鐵道迷搶時間多拍多記錄。他說，莒光號色彩鮮豔、經典，稱得上是一個時代的代表性車種，有其歷史意義與價值。

台鐵表示，EMU3000型600輛城際列車購案目前已有3列運抵台灣，正在進行各項運轉測試及教育訓練，後續還有4列陸續抵台，預計今年可交車7列，明年元旦有3列可投入營運，明年春節有5列可投入營運，預計113年50列車可交車完畢。新車投入營運後，莒光號、復興號等老舊車廂會陸續淘汰。

台鐵表示，摺疊門莒光號已有51年歷史，平日25列、假日29列，當年由唐榮鐵工廠打造，屬動力集中式列車，車廂設備較老舊，也存在使用風險，乘客若在車輛行駛間拉開車門就可能釀意外，曾有一名乘客因為酒醉想嘔吐，情急下在行進間擅自拉開摺疊門，人滾落造成重傷。

顧及乘客安全，台鐵曾將一批摺疊門列車改為自動門，強化安全性。因應摺疊門莒光號退場，也牽動車班調整，任務會移轉給自強號列車。按台鐵規畫，摺疊門莒光號退場後，下一波是自動門莒光號也會逐步淘汰，自動門列車有部分會改成專列功能。