COVID-19患者後遺症 北榮整合門診助回歸生活

國內累計逾1.6萬例COVID-19確診，據國外文獻，7成染疫者出院後有輕重不一後遺症，台北榮總成立整合復健門診，協助脫髮、失眠、肺功能下降的康復者回歸原有生活。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒近2年，不少確診者康復後仍有後遺症，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在立法院承諾於1個月內訂定復健治療指引，並提出染疫康復者急性後期整合照護計畫（PAC）、在各縣市醫療院所成立整合復健門診，也擬將復健治療納入健保給付，同時藉此追蹤、蒐集康復者相關狀況。

衛福部醫福會執行長王必勝今天上午出席典範醫事人員頒獎典禮時被媒體問及此事，他表示，國際間確實發現許多COVID-19染疫康復者出現程度不等的後遺症，其中以疲勞最常見，另外也有部分是肺部損傷、纖維化導致的心肺功能問題。

王必勝說，為了避免患者跨科看診奔波，衛福部立醫院一直以來都有多種跨科別的整合門診，由於染疫康復者大多集中在北部地區，會先規劃以現有整合門診服務染疫康復者復健，若有其他需要，也會進一步因應需求規劃整合門診。

台北榮民總醫院早在今年7月中旬已開設一站式整合復健門診，北榮醫務企管部主任李偉強今天上午告訴中央社記者，北榮出院COVID-19確診者約250多人，尤其在今年5、6月本土疫情爆發時，收治非常多重症患者，參考海外治療COVID-19確診者經驗，多達7成出院者會受後遺症所苦。

李偉強引用一份由北榮胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國執行COVID-19出院確診者後遺症研究，分析50名在北榮接受治療後康復確診者，首次回診時向醫師說明身體狀況，掉髮、脫毛問題占43%，再者是39%睡眠困難、26%疲勞、15%肌肉痠痛、30%關節痠痛、11%胃口變差。

李偉強說，根據這項本土研究結果，台灣COVID-19確診者最常見後遺症是掉髮、脫毛，本土後遺症與國外文獻差異性很大，尤其是掉髮、脫毛，但仔細分析不難發現掉髮、脫毛後遺症與確診出院者後遺症第2名的失眠，都是因為康復回歸社會後的壓力所造成。

李偉強表示，「康復者出院後與一般民眾無異」，為了讓COVID-19康復者返院解決後遺症無後顧之憂，北榮不選擇額外成立COVID-19疫後復健科別，反而是在胸腔部內成立一站式整合門診，康復者返院治療時，與一般病人一樣在胸腔部候診，就不用擔心被旁人識別出曾感染COVID-19。

李偉強指出，COVID-19出院確診者的後遺症，往往並非單一症狀，一站式整合復健門診集結神經內科、精神科、營養師、皮膚科、胸腔內科、感染科、復健科等。康復者到整合門診回診，由胸腔科主治醫師協助安排相關專科醫師會診，康復者就不用各科別跑。

李偉強說明，曾於北榮接受治療、現在已出院的COVID-19確診者約250多人，自7月中旬成立一站式整合復健門診後，約170多名康復者因後遺症至整合門診尋求協助，約占7成，不論掉髮、失眠、心肺功能下降康復者後遺症都有得到良好控制。