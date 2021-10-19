台中大安、霧峰農會合作 產銷履歷豬肉酒粕香腸新上市

台中市大安區農會和霧峰區農會今天在飛天豬餐館，舉辦霧峰農會酒粕香腸及黑胡椒酒粕香腸的新品上市發表會，大安農會與霧峰農會結合，選屢獲國際評鑑大賞的初霧•燒酎結合大安農會的產銷履歷豬肉，燒酎的酒香味與豬肉的鮮甜味完美結合。

今天的發表會現場由霧峰農會總幹事黃景建和大安農會總幹事蔡建宗共同主持，台中市政府農業局主任秘書陳柏宏、農業局畜牧科長廖世偉、霧峰農會總幹事黃景建等人到場。

酒粕香腸的豬肉是大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2 ℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜醃製香腸時加入霧峰農會 38 % 的初霧•燒酎及酒粕，均勻攪拌後於 4 ℃下冷藏醃製入味灌好的香腸經過烘乾冷卻後真空包裝，每一包香腸在經過金屬檢測機後放到 -45 ℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，霧峰是典型的稻米之鄉，為增加農民收入，成立霧峰酒莊，開發出多款清酒、吟釀、燒酎及蜂蜜酒等，也是台灣第一家以益全香米釀造的台灣清酒；這次添加在香腸內的「初霧•燒酎」在2021年榮獲美國舊金山世界烈酒大賽-銀牌獎，色澤透明，入口醇厚香甜，餘韻綿長。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。購買可洽飛天豬生活館04-26712229#42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。

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