快訊

直播／今10時AZ二劑預約、下午換莫德納 指揮中心14時說明

這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅、動滋都到手價值1500元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌細胞轉移骨頭「躺床都痛」治療後生活如常且獲控制

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
71歲林姓老翁罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，屏東東港安泰醫院以「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活，林和家屬感謝醫師。圖／民眾提供
71歲林姓老翁罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，屏東東港安泰醫院以「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活，林和家屬感謝醫師。圖／民眾提供

屏東縣東港鎮71歲林姓老翁，2年多前肌肉骨頭疼痛，以為是年輕時運動傷害舊傷復發，到東港安泰醫院復健科就診，做復健動作時反應骨頭疼痛，經系列精密檢查後確認罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，院方以健保「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活，對之前連臥床都疼痛的他，有如救命神器。

安泰醫院血液腫瘤科吳承瀚醫師說，林先生的病發快速，很快就因為全身骨頭的疼痛無法站立，需要全天躺在床上，床鋪都還必須經特殊的處理，連就醫使用的輪椅也都必須要額外加工，全部包裏上柔軟的海綿，以減輕疼痛，「鐳-223」注射後可直接回家，無須住輻射隔離病房，也可以搭乘大眾運輸工具，進行正常社交活動如工作、外出、旅遊等。

他說，「鐳-223」同位素治療對骨轉移且尚未有內臟轉移的攝護腺癌有治療效果，不僅可以有效控制骨頭轉移病灶的惡化，又能提升存活率，和林先生的病症相對應，是不幸中的大幸；「鐳-223」要專案申請採購，且對於藥品保存裝置及環境都有特別的要求，注射時用量也要經過專業計算，使用過的醫材也要特別處理，目前林先生的治療及注射後的表現都很不錯，也很積極配合，整個醫療團隊都感到開心和振奮，期待能順利完成療程。

林姓老翁的女兒說，回想起父親當初病情嚴重臥床時的情景，全家人都心有餘悸，現在已經能夠使用助行器行走，真的很感謝醫師的鼓勵，讓他能堅持下來；當初一度想到高雄市的醫學中心就醫，但路途遙遠、家中照護人手不足且會加重醫療費用負擔，加上安泰醫院醫師、護理師對爸爸的關心與照顧，讓她感到安心及被重視，決定留院治療，現在回想起來，也是慶幸當初的決定。

71歲林姓老翁罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，屏東東港安泰醫院以「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活。圖／安泰醫院提供
71歲林姓老翁罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，屏東東港安泰醫院以「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活。圖／安泰醫院提供
71歲林姓老翁罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，屏東東港安泰醫院以「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活。圖／安泰醫院提供
71歲林姓老翁罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，屏東東港安泰醫院以「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活。圖／安泰醫院提供

醫師 復健 東港

延伸閱讀

【重磅快評】諾貝爾又來了！政府應積極傳播科學進展

24歲「拳擊女王」陳念琴自曝奧運前抗癌歷程！訓練期間化療8次，終於戰勝癌細胞

芹菜素助防癌、防阿茲海默症！營養師：不只芹菜，這些蔬菜也有

一家三兄弟全得攝護腺癌 醫師：有家族史別輕忽！長效型荷爾蒙控制病情 減少就醫奔波

相關新聞

智利蘋果農藥殘留不合格 120公噸全遭退

購買進口蘋果注意了！衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，智利蘋果共有六批、120.39公噸被檢出不得殘留的殘留農藥，...

高鐵11月8日回復自由座與站票 10月30日零時開放訂票

台灣高鐵11月8日起再增班，每週提供1016班次旅運服務，同步回復自由座與站票，旅客可自10月30日（六）凌晨零時起，透...

藍皮解憂號 周六重新啟航

曾以藍色優美姿態在南迴鐵路畫出微笑曲線的藍皮普快列車去年底停駛，轉型懷舊版的「藍皮解憂號」觀光列車昨首度亮相，將自10月...

89輛摺疊門莒光號 今年底退場

簡化車種是台鐵政策目標，近來台鐵陸續汰舊換新，傳出莒光號最快今年底退場，未來改扮演臨時加班車，讓鐵道迷很不捨。台鐵說明，...

回響／保變住6-6 陽明山開發案 訴願駁回

本報日前報導陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，去年因環評大會決議開發單位重辦環評，開發單位、保變住六之六自辦市...

從東京奧運看藝術收藏 評價更需要「眼光」

因為COVID-19疫情延期一年的2020東京奧運，終於在今年（2021）7月23日開幕，本屆是史上首屆延期舉行的奧運，更是首次幾乎沒有觀眾的奧運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。