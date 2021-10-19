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癌細胞轉移骨頭「躺床都痛」治療後生活如常且獲控制
屏東縣東港鎮71歲林姓老翁，2年多前肌肉骨頭疼痛，以為是年輕時運動傷害舊傷復發，到東港安泰醫院復健科就診，做復健動作時反應骨頭疼痛，經系列精密檢查後確認罹患攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨頭，院方以健保「鐳-223」同位素治療後，不僅有效控制骨頭轉移病灶的惡化，也無須住輻射隔離病房正常生活，對之前連臥床都疼痛的他，有如救命神器。
安泰醫院血液腫瘤科吳承瀚醫師說，林先生的病發快速，很快就因為全身骨頭的疼痛無法站立，需要全天躺在床上，床鋪都還必須經特殊的處理，連就醫使用的輪椅也都必須要額外加工，全部包裏上柔軟的海綿，以減輕疼痛，「鐳-223」注射後可直接回家，無須住輻射隔離病房，也可以搭乘大眾運輸工具，進行正常社交活動如工作、外出、旅遊等。
他說，「鐳-223」同位素治療對骨轉移且尚未有內臟轉移的攝護腺癌有治療效果，不僅可以有效控制骨頭轉移病灶的惡化，又能提升存活率，和林先生的病症相對應，是不幸中的大幸；「鐳-223」要專案申請採購，且對於藥品保存裝置及環境都有特別的要求，注射時用量也要經過專業計算，使用過的醫材也要特別處理，目前林先生的治療及注射後的表現都很不錯，也很積極配合，整個醫療團隊都感到開心和振奮，期待能順利完成療程。
林姓老翁的女兒說，回想起父親當初病情嚴重臥床時的情景，全家人都心有餘悸，現在已經能夠使用助行器行走，真的很感謝醫師的鼓勵，讓他能堅持下來；當初一度想到高雄市的醫學中心就醫，但路途遙遠、家中照護人手不足且會加重醫療費用負擔，加上安泰醫院醫師、護理師對爸爸的關心與照顧，讓她感到安心及被重視，決定留院治療，現在回想起來，也是慶幸當初的決定。
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