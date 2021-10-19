台鐵全新城際列車EMU3000型 開始環島路線整合測試

台鐵EMU3000全新新城際列車7月30日抵台。台鐵局說，歷經整備檢查、靜態測試、性能測試等嚴格測試後，目前已開始環島路線整合測試。有望年底正式上線營運。

台鐵說，測試路線包括由樹林調車場出發，經北迴線、花蓮、台東、潮州、高雄、台中等，再返回樹林調車場的順時針環島路線測試。以及由樹林調車場出發，經台中、高雄、潮州、臺東及花蓮等，再返回樹林調車場的逆時針環島路線測試。

台鐵說，環島路線整合測試目的，在性能測試之外，實際測試未來當列車行駛於各路線時，ATP讀取各地上感應子（balise）是否正常，另亦可檢視列車於各月台停靠時，是否與月台產生干涉、開/關門指示是否正常，以及行駛各路線時，無線電涵蓋是否足夠等，藉以實際測試未來營運的狀況。

台鐵說，在EMU3000開始環島路線整合測試前，EMU3000已陸續完成了各項性能測試與安全測試，包括輕/重載之加速度測試、減速率測試、煞車距離測試、ATP性能測試、車廂震動測試、動輪空轉抑制測試、車輛滑走測試、電磁干擾、電磁相容、等等測試，且相關測試均在第三方獨立驗證與認證（IV&V）人員之見證下，依測試計畫及程序嚴格執行。