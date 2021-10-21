強強聯手！《奇美新視代X世界變頻空調之父》跨品牌開啟東芝新紀元

台灣開利(左)與新視代科技(右)共同舉辦TOSHIBA東芝空調台灣家用總經銷簽約儀式 圖／新視代科技提供

守護居家的舒適感，就從一台高品質冷氣開始！日本東芝與奇美集團旗下的新視代科技，於10月21日正式簽約合作，希望藉由新視代科技深耕台灣市場多年的經驗，以及東芝領先的變頻技術，雙強聯手帶給國人更豐富的日系精緻空調體驗，並且開啟東芝家用空調新紀元。

首創世界第一台家用變頻空調的領導品牌

擁有「世界變頻空調之父」美譽的日本東芝(TOSHIBA)，早在1981年，就以眾多引領業界的先進技術首創世界第一台家用變頻空調。今年3月，東芝更獲得美國電氣及電子工程師協會(IEEE)正式授予「IEEE里程碑(IEEE Milestones)」，奠定東芝空調品牌在全球電氣和電子領域歷史上的專業領導地位。

日本東芝總部位於靜岡縣，自1999年與全球空調領導品牌開利組成「東芝開利株式會社」，執掌全球東芝空調的設計、生產和銷售，在台灣以「台灣開利」作為代表，東芝空調與開利冷氣兩大巨頭在空調領域擁有多項專利與獨家技術，被喻為「最高端的結合」，於日本和全球各地主要市場皆有亮眼的銷售表現。

奇美集團新視代科技奪台灣家用總經銷

台灣開利(左)與新視代科技(右)總經理簽署TOSHIBA東芝空調台灣家用總經銷 圖／新視代科技提供

為了深入了解台灣消費者的需求，並提供用戶絕佳的日系空調體驗，相中奇美集團新視代科技在家電市場擁有卓越口碑以及對通路的掌握度，並且連年獲得消費者票選信譽品牌金獎殊榮，因此指定由新視代擔任東芝家用空調台灣總經銷，兩大品牌相輔相成，聯手將品質優異且符合時代需要的家用變頻空調帶入消費者的生活中，由東芝提供完善技術規格、優質耐用的產品，新視代則在後勤部署、行銷操作上給予協助，讓東芝品牌在消費者心目中進階到另一個層次，也讓日系空調成為家中最無負擔且最貼近生活的一份子。

變頻家用空調J系列，「大．清．快」

台灣開利(左)與新視代科技(右)總經理與TOSHIBA東芝空調家用變頻空調 J系列合影 圖／新視代科技提供

最新一代東芝變頻空調家用J系列以「大．清．快」為訴求。獨家DC HYBRID混合變頻技術讓空調在開機之初，可以用最大能量驅動壓縮機運轉，快速降低室內溫度，當環境達到設定溫度後即自動切換模式，以最少耗能維持壓縮機低速運作，達到「大」節能、省電省荷包的效益。此外，東芝J系列室內機鰭片搭配獨家「魔術親水鍍膜」，讓油漬、灰塵不易沾黏在熱交換鰭片上，避免黴菌滋生、抑制異味，維護室內「清」新空氣。炎炎夏日回到家，想要快一點享受舒適的溫度?J系列提供更貼近人性的「One Touch一涼指」全自動功能，使用者不須按下開關鍵，也不用調整溫度、風向……，只要One Touch一鍵就能快舒冷，J系列可以智慧判別環境需求，全自動運作，在10分鐘內「快」速降低室溫。

明白消費者渴望抗暑，同時也要兼顧荷包，東芝空調(TOSHIBA)與台灣總經銷新視代科技為消費者提供安心、值得信賴的服務，以及「大．清．快」的高品質日系空調新選擇，期望為台灣民眾打造更舒適節能的美好生活！

東芝J系列變頻空調於全省家電經銷通路販售中，更多資訊請參閱>>

東芝空調官方網站：www.toshiba-aircon.tw

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