這樣喝茶有助減肥！中醫分享喝茶的4個最佳時機

品茶是亞洲人的飲食習慣，茶不僅可以當作飲料飲用，也可以減輕身體負擔、養生用途。而在運動、吃油膩食物等狀況下，飲用適合的茶種有助於醒神、解膩、增加代謝，甚至減肥等作用。

翰醫堂中醫診所整理出最佳飲茶的4個時機。吃油膩肉類時，可飲用黑茶，有助於消食解膩、暖胃以及醒酒；吃甜膩點心，飲紅茶可幫助消化、去濕暖胃，讓氣血暢通；如果吃太飽，腹部脹氣時，可以來點青茶，包括台灣烏龍、鐵觀音，不僅去油解膩，也能提神醒腦，十分適合飯後的上班族，同時有降低血脂肪效果，促進腸胃蠕動；若大酒大肉後、運動前，喝綠茶能夠清熱解毒，幫助脾胃運化，增加代謝。

而綠茶含有的兒茶素具有抗氧化效果，能抑制膽固醇和糖類吸收，助於脂肪燃燒、代謝。嫚嫚營養師在《今健康》中提及，兒茶素可抑制人體內儲存脂肪的基因，若希望減重有效，建議運動一小時前喝綠茶。而綠茶中的嘌呤生物鹼可以消水腫、降血壓、血糖效果，還有助刺激中樞神經、活化心臟具提神效果，甚至能夠活化脂肪分解酵素、促進脂肪燃燒；茶胺酸則有助認知能力、情緒狀態與睡眠品質。

但嫚嫚營養師提醒，上述情況者應避免飲用過量或距離睡眠時間太近的時候飲用，香港註冊中醫師梁尹倩也曾在粉專《CheckCheckCin》指出，脾胃欠佳、體虛、孕婦、易失眠人士都不建議空腹或飲茶過量。﻿