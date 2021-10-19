《雲豹森林》來了！本周日「奇里乖」化身穿山甲解危機

喜愛舞台劇的親子注意，「如果兒童劇團」推出兒童音樂劇《雲豹森林》，本周日(24日)下午2點半將在台中市葫蘆墩文化中心登場，劇中小男孩「奇里乖」，個性膽小不敢打獵爬山，為了保護族人，用魔法變身為穿山甲，在危險時刻，雲豹現身拯救大家。歡迎有興趣民眾購票觀賞。

「如果兒童劇團」團長趙自強表示，《雲豹森林》在2003年首演時，曾獲台新藝術獎提名，此次邀請韋以丞及周定緯等知名專業劇場演員擔綱演出，故事內容敘述：山中的小男孩「奇里乖」，個性膽小不敢打獵爬山，可是為了保護族人，打敗破壞山林的壞蛋，他用魔法變身為穿山甲，並有黑熊、老鷹來作伴，在最危險的時刻，雲豹現身拯救大家。

趙自強指出，如果兒童劇團成立23年，這2年經歷疫情的衝擊，一度傳出解散危機，能再次與台中的朋友見面，非常高興且感恩。

本次演出的緣起來自於台灣山林的傳說故事，並將台灣獨特的自然生態和多元文化元素融入在故事中，本劇除了好聽的故事，還有許多好聽的歌曲，適合闔家觀賞。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「如果兒童劇團」作品豐富多元，題材廣泛，融合戲劇歌舞、文學故事、民俗技藝、舞台特效，美術繪畫等各類藝術元素，深受親子家庭喜愛，近來疫情較為趨緩，歡迎親子前來欣賞寓教於樂的優質戲劇。購票資訊請電洽中心服務台：04-25260136轉9，或至Opentix售票系統查詢。