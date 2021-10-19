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《雲豹森林》來了！本周日「奇里乖」化身穿山甲解危機

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
如果兒童劇團推出《雲豹森林》，故事源自台灣山林傳奇故事。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
如果兒童劇團推出《雲豹森林》，故事源自台灣山林傳奇故事。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

喜愛舞台劇的親子注意，「如果兒童劇團」推出兒童音樂劇《雲豹森林》，本周日(24日)下午2點半將在台中市葫蘆墩文化中心登場，劇中小男孩「奇里乖」，個性膽小不敢打獵爬山，為了保護族人，用魔法變身為穿山甲，在危險時刻，雲豹現身拯救大家。歡迎有興趣民眾購票觀賞。

「如果兒童劇團」團長趙自強表示，《雲豹森林》在2003年首演時，曾獲台新藝術獎提名，此次邀請韋以丞及周定緯等知名專業劇場演員擔綱演出，故事內容敘述：山中的小男孩「奇里乖」，個性膽小不敢打獵爬山，可是為了保護族人，打敗破壞山林的壞蛋，他用魔法變身為穿山甲，並有黑熊、老鷹來作伴，在最危險的時刻，雲豹現身拯救大家。

趙自強指出，如果兒童劇團成立23年，這2年經歷疫情的衝擊，一度傳出解散危機，能再次與台中的朋友見面，非常高興且感恩。

本次演出的緣起來自於台灣山林的傳說故事，並將台灣獨特的自然生態和多元文化元素融入在故事中，本劇除了好聽的故事，還有許多好聽的歌曲，適合闔家觀賞。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「如果兒童劇團」作品豐富多元，題材廣泛，融合戲劇歌舞、文學故事、民俗技藝、舞台特效，美術繪畫等各類藝術元素，深受親子家庭喜愛，近來疫情較為趨緩，歡迎親子前來欣賞寓教於樂的優質戲劇。購票資訊請電洽中心服務台：04-25260136轉9，或至Opentix售票系統查詢。

郭恬氳表示，葫蘆墩文化中心各場活動均依照中央流行疫情指揮中心防疫規範進行滾動式調整，落實現場防疫措施，並提供演出人員新冠肺炎快篩，守護觀眾和演職人員的安全，讓民眾能安心參與藝文活動。

兒童音樂劇《雲豹森林》，引導孩子關注並善待大自然。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
兒童音樂劇《雲豹森林》，引導孩子關注並善待大自然。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
兒童音樂劇《雲豹森林》表現台灣獨特的自然生態和多元文化元素，獲台新藝術獎提名。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
兒童音樂劇《雲豹森林》表現台灣獨特的自然生態和多元文化元素，獲台新藝術獎提名。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

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