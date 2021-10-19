尼泊爾外籍生車禍骨盆髖臼骨折 醫生10小時手術助復位

22歲小婕(化名)，為「新南向學海築夢計畫」的學生，獨自從尼泊爾來臺就學，一場意外造成左半邊骨盆及髖臼粉碎性骨折，如未治療會因疼痛無法行動、長期臥床，或發生嚴重併發症致死，在大林慈濟醫院骨腫瘤及骨病科主任謝明宏完成兩次高難度手術後順利完成復位，並在老師的陪伴下，小婕今年完成學業，圓滿回國助人的心願。

小婕在尼泊爾考上藥學系後，為此築夢來到台灣嘉義某大學就讀生物科技系，希望未來能結合所學回饋國民。不料，今年3月與朋友出遊時發生車禍，讓她的築夢計畫就此中斷。

小婕被送到大林慈濟醫院急診室，謝明宏檢查後發現，小婕的骨盆發生粉碎性骨折，且髖臼關節嚴重變形移位，無法以保守治療或藥物處理。

謝表示，骨盆合併髖臼骨折，傷者會感覺患部劇痛無法活動，導致將來走路疼痛、活動困難，若長期臥床還可能發生後續併發症。

骨盆構造複雜，髖臼骨折除需要固定外，更要求關節面完美復位，因此手術需分階段，及分不同手術路徑進行。

手術前謝明宏先進行3D立體電腦斷層評估，骨折破碎程度，手術中除需注意骨盆腔中的大血管外，還要保護神經不被拉扯受傷，兩次的手術共失血了1800cc，歷時10小時才完成。

小婕出院後的首次回診，傷口復原良好，已經可以使用助行器行走，術後兩個月可以放掉拐杖走路，原本擔心的骨折癒合問題，也在第三個月追蹤時都已癒合，術後也沒有發生長短腿的問題。