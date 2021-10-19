快訊

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能

謝長廷參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

尼泊爾外籍生車禍骨盆髖臼骨折 醫生10小時手術助復位

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
22歲小婕(化名)，為「新南向學海築夢計畫」的學生，獨自從尼泊爾來臺就學，一場意外造成左半邊骨盆及髖臼粉碎性骨折。圖／大林慈濟醫院提供
22歲小婕(化名)，為「新南向學海築夢計畫」的學生，獨自從尼泊爾來臺就學，一場意外造成左半邊骨盆及髖臼粉碎性骨折。圖／大林慈濟醫院提供

22歲小婕(化名)，為「新南向學海築夢計畫」的學生，獨自從尼泊爾來臺就學，一場意外造成左半邊骨盆及髖臼粉碎性骨折，如未治療會因疼痛無法行動、長期臥床，或發生嚴重併發症致死，在大林慈濟醫院骨腫瘤及骨病科主任謝明宏完成兩次高難度手術後順利完成復位，並在老師的陪伴下，小婕今年完成學業，圓滿回國助人的心願。

小婕在尼泊爾考上藥學系後，為此築夢來到台灣嘉義某大學就讀生物科技系，希望未來能結合所學回饋國民。不料，今年3月與朋友出遊時發生車禍，讓她的築夢計畫就此中斷。

小婕被送到大林慈濟醫院急診室，謝明宏檢查後發現，小婕的骨盆發生粉碎性骨折，且髖臼關節嚴重變形移位，無法以保守治療或藥物處理。

謝表示，骨盆合併髖臼骨折，傷者會感覺患部劇痛無法活動，導致將來走路疼痛、活動困難，若長期臥床還可能發生後續併發症。

骨盆構造複雜，髖臼骨折除需要固定外，更要求關節面完美復位，因此手術需分階段，及分不同手術路徑進行。

手術前謝明宏先進行3D立體電腦斷層評估，骨折破碎程度，手術中除需注意骨盆腔中的大血管外，還要保護神經不被拉扯受傷，兩次的手術共失血了1800cc，歷時10小時才完成。

小婕出院後的首次回診，傷口復原良好，已經可以使用助行器行走，術後兩個月可以放掉拐杖走路，原本擔心的骨折癒合問題，也在第三個月追蹤時都已癒合，術後也沒有發生長短腿的問題。

手術 骨折 尼泊爾

延伸閱讀

印尼看護變胖又劇烈胸痛 竟是急性血栓與風濕性心臟病

解封後學生運動骨折案例增加 疑與長時間居家上課有關

中職／馬傑森顴骨骨折休2至3周 「顏值當然有影響」

台中松竹火車站驚傳男子高處墜地 四肢骨折沒呼吸心跳

相關新聞

高鐵11月8日回復自由座與站票 10月30日零時開放訂票

台灣高鐵11月8日起再增班，每週提供1016班次旅運服務，同步回復自由座與站票，旅客可自10月30日（六）凌晨零時起，透...

藍皮解憂號 周六重新啟航

曾以藍色優美姿態在南迴鐵路畫出微笑曲線的藍皮普快列車去年底停駛，轉型懷舊版的「藍皮解憂號」觀光列車昨首度亮相，將自10月...

89輛摺疊門莒光號 今年底退場

簡化車種是台鐵政策目標，近來台鐵陸續汰舊換新，傳出莒光號最快今年底退場，未來改扮演臨時加班車，讓鐵道迷很不捨。台鐵說明，...

回響／保變住6-6 陽明山開發案 訴願駁回

本報日前報導陽明山保護區變更住宅區六之六開發案爭議多年，去年因環評大會決議開發單位重辦環評，開發單位、保變住六之六自辦市...

從東京奧運看藝術收藏 評價更需要「眼光」

因為COVID-19疫情延期一年的2020東京奧運，終於在今年（2021）7月23日開幕，本屆是史上首屆延期舉行的奧運，更是首次幾乎沒有觀眾的奧運。

提高圍籬 自動洗車 工地空汙將嚴管

去年全台營建工程增加，懸浮微粒（ＰＭ十）排放量比一○五年多兩成。環保署昨公告加強管制工地空汙，大型營建工程納管增列兩千五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。