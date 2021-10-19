2斤活萬里蟹福袋搶購只要499元 萬里23日產地有好康

秋季吃蟹好時機，新北「萬里蟹」正值產季，現因疫情減緩，萬里蟹在地漁會及協會為感謝愛蟹饕客，23日舉辦產地福袋特賣會，結合各捕蟹船主萬里蟹漁獲，以2斤活蟹499元優惠價，賣給當日200名排隊民眾，數量有限，賣完為止。

由捕蟹船主組成之中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，隨著天氣越來越冷，三點蟹、花蟹及石蟳越來越肥美，產量也趨於穩定成長，協會特別舉辦產地福袋特賣會，特賣會10月23日下午1時於野柳漁港保安宮前開放排隊。

吳兩成說，請提早到場排隊民眾保持1公尺以上社交距離注意防疫，2時開始憑號碼牌領取付款，200份限量2斤活蟹福袋只要499元，非常划算，進入深秋的萬里蟹品質更好，肉質肥美蟹膏滿滿，大家可以在10月23日來野柳走走，順便來特賣會把萬里蟹帶回家。

吳兩成指出，現在正是萬里蟹產季，產地漁民皆有其共識要共同產銷，互助互利，特賣會上的萬里蟹絕對是最新鮮生猛的萬里蟹，而民眾買到萬里蟹之後，可要好好品嘗這難得不易的珍饈。

新北市漁業處處長張麗珍則說，萬里蟹品牌能成為在地的代表產業絕對不是一朝一夕的推廣，是大家一同為萬里蟹的付出與行銷，讓萬里蟹成為的漁產品品牌。

相關訊息可參考

萬里蟹特展：https://wanlicrab-10th.tw/

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/index.php

MOMO購物網萬里蟹專區：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?npn=1vEJ5MtAlYeR&n=1

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