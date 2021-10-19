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67歲台商有勃起功能障礙 醫師用這招讓他回春

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男性隨著年紀增長，體內睪固酮分泌量會逐漸下降，造成勃起功能障礙，但所幸目前有人工陰莖植入手術可以協助。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男性隨著年紀增長，體內睪固酮分泌量會逐漸下降，造成勃起功能障礙，但所幸目前有人工陰莖植入手術可以協助。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名67歲台商受勃起障礙所苦，雖嘗試使用藥物治療卻不見效，為填補夫妻關係，與醫師溝通後，決定植入半自動人工陰莖，因手術成功，才解決自身困擾。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男性隨著年紀增長，體內睪固酮分泌量會逐漸下降，造成勃起功能障礙，但所幸目前有人工陰莖植入手術可以協助。

邱鴻傑說，勃起功能障礙成因可分為心因性，例如焦慮、憂鬱、壓力等造成，以及器官性，因血管、神經、內分泌相關影響和醫源性的藥物副作用引起等原因。因此，當病人出現性功能障礙時，必須查出病因，才能對症下藥，達到治療功效。

這名台商因長年工作壓力大，也有高血壓及中風史，使得勃起度不足、無法維持硬度，甚至有早洩的現象，多年來透過口服藥物、體外震波、海綿體注射治療均不見效。因此，讓利用疫情可以暫時放下生意時，有機會好好解決問題，修復與妻子的感情。

邱鴻傑說，人工陰莖植入手術是治療男性性功能障礙最後一線治療，通常因操作方便，會建議年長者選擇一件式人工陰莖，並將其植入陰莖海綿體的白膜腔內，使陰莖達到堅硬的程度；它的外觀和觸感與正常陰莖並無差異，術後當天即可下床，隔天就能出院，休息一個月後即可行房，行房時將前段陰莖向上扳起，行房後調至下垂狀態即可。

較年輕的患者則可選擇三件式人工陰莖，因多一個儲水囊，讓錐體在非膨脹狀態有更接近正常人狀態的全軟形狀，能讓外觀更自然。

但他也提醒，並非每一位有勃起功能障礙的患者均能裝置人工陰莖，必須經其他治療方式均無效、排除出血性體質、糖尿病控制不佳及其他慢性病等，才符合施行人工陰莖手術的標準。建議有此需求的民眾與專業醫師諮詢，才能達到最佳療效。

陰莖 手術

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