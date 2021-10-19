55688也可選固定車資了！ 輸入優惠碼再享40元折抵

國內疫情漸漸趨緩，隨政府防疫規定放寬與五倍券發放，民眾外出或是出門上班洽公的需求提升。台灣大車隊今宣布於台北市、新北市、基隆市推出多元計程車「固定車資」新服務。民眾透過55688 APP叫車，即可享有該功能，事先掌握你的乘車費用，不會因為雨天及尖峰時間塞車或是擔心繞路問題，而有計程車車資無法拿捏的狀況產生，熟悉路線的乘客也可以選擇依照跳錶計價，讓你的出行生活由你主宰。

台灣大車隊也說，面對數位化科技時代，E化的「固定車資」乘車方案更完整了55688 APP叫車服務。即日起至11月20日止，打開55688 APP輸入【PLUR55688】優惠碼，搭乘多元計程車並點選「固定車資」服務，即可享40元搭車金折抵優惠。

台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻表示，台灣大車隊致力替全台用戶打造更高效率、高品質的乘車出行體驗，透過乘車大數據顯示，全台用戶開啟55688 APP選用叫車服務的使用率已突破70%，為持續優化用戶叫車體驗，今天啟動多元計程車「固定車資」乘車方案上線。因應五倍券上路，民眾只要數位綁定五倍券，包辦你我上山下海的出行生活，享受疊加的樂享優惠。

台灣大車隊說，多元計程車「固定車資」操作方式先打開 55688 APP，輸入「上下車地址」後，可選擇四種多元計程車車種的乘車方案；點選欲搭乘的乘車方案後，下一步可任選想要「依跳錶計費」或「固定車資」；如果有特殊需求（例如：不聊天、不音樂、女司機、空氣清淨等），可以在「備註需求」進行選取，配對適合的車輛；接著點擊「確認叫車」後馬上幫你配對司機尋找車輛；確認完成付款後，敬請等待計程車到來。