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沒讓座給小學生被2寶爸酸「現在大人沒在客氣的」他怒又不是博愛座

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友因沒讓座給小孩，被對方家長「道德綁架、情緒勒索」。圖／ingimage
一位網友因沒讓座給小孩，被對方家長「道德綁架、情緒勒索」。圖／ingimage

搭公眾運輸時，有些民眾遇到老幼婦孺會主動讓座，不過有些人認為讓座是美德而非義務。一位網友因沒讓座給小孩，被對方家長「道德綁架、情緒勒索」，令不少網友替她感到不忿。

一位網友在網路論壇「Dcard」提及，如果願意排隊等待的話，週日晚間在淡水捷運站上車，是可以找到位置坐的。而因為原PO要從淡水搭到台北車站，特意花時間排隊，等下一班列車，進車廂時原PO也順利找到座位。隨後一家四口進入車廂，但因為原PO旁邊僅剩一個空位，那位媽媽坐下，小女兒坐在媽媽腿上，爸爸和大女兒則在一旁站著，小朋友年齡約是國小生。此時，那位爸爸說「現在的大人都沒在跟你客氣的，不會因為你是小朋友而讓座」，令原PO感到十分不爽。

原PO認為「憑什麼覺得大人一定要讓座給小朋友？」，覺得若沒位置坐，可以等下一班。不少網友認同原PO：「又不是博愛座 那位爸爸不會去博愛座旁邊說這種話哦」、「大家都花一樣的錢搭車為啥就要讓小孩，可以搭計程車保證有位」、「沒體力站著就不要出來玩啊」、「對提早去等（位置）的真的很不公平」。

有些網友也分享自己沒有讓座而被罵的經驗：「一進車廂就對我大吼大叫，還故意打電話給朋友抱怨很大聲」，也有認為現在的小孩太嬌身慣養，「反而老人比小孩素質好，老人很多都會說謝謝，倒是一堆年輕爸媽養的公主王子，一進車廂就吵著要坐，現在爸媽根本不會教」。

讓座 情緒勒索 車廂 捷運

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