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農民心淌血！台東大雨又放晴 哈密瓜多裂果腐壞
日前受到圓規颱風外圍環流影響，台東地區連日大雨，近日又放晴，使得關山地區栽種瓜果損失慘重，其中，哈密瓜大多出現裂果腐壞的情形，有農民損失百萬元。縣府農業處表示，已啟動查報機制，供農民申辦農損補助。
「這個月就要採收哈密瓜，現在能收多少算多少。」林姓農民說，之前先是幾天的豪大雨，現在又放晴，導致瓜果根系出現腐爛和裂果狀況，養份無法順利供給的情況下，絕大多數果實都無法照計畫採收，只能認賠殺出。
圓規颱風外圍環流夾帶豐沛雨量，造成台東縱谷地區包括水稻、香蕉、小米等作物出現倒伏的災情，位於卑南溪關山地區河床地，瓜果損失也相當慘重，栽種面積約15甲的瓜果，有6成以上出現裂果腐壞的情形，農民心在淌血。
縣議員陳宏宗說，台東卑南溪河床風飛沙大，為了防治風沙，不少農民也響應在河床地栽種瓜果，沒想到這次連日大雨，瓜果都爛光光，農民損失好幾百萬元，希望政府能幫幫忙，減輕這次天災造成的損失。
縣府農業副處長馬志安說，目前已啟動農損查報機制，今天會派員前往關山地區了解瓜果災損狀況，農民若有損失，可以到鄉鎮公所申辦農損補助。
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