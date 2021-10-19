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周四又有東北季風報到！鋒面挾雨到周末 降雨熱區看這

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周四又有東北季風報到！鋒面挾雨到周末 降雨熱區看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
衛星雲圖。圖／氣象局
衛星雲圖。圖／氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天西晴東雨，早晚有涼意，周四再迎下一波鋒面，周五起東北季風開始影響，到下周一才減緩。

吳德榮說，今晨截至4：47，各地區最低氣溫大約在18至20度左右（苗栗西湖鄉18.2度，雲林虎尾鎮18.6度，台南白河區20.0度，花蓮壽豐鄉18.7度），台北市（南港區）亦在19.8度。

吳德榮說，4：30雷達回波合成圖顯示，零星的弱降水回波在北海岸及東部海面上。各地無降雨。

吳德榮說，今、明兩天東北季風水氣略減，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有小範圍零星陣雨的機率。

吳德榮說，今天各地氣溫：北部19至26度，中部19至33度；南部20至33度，東部19至31度。周四鋒面逐漸接近，北部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲。 

吳德榮說，周五至下周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，但降雨範圍更廣；苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率，北台再轉涼；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

吳德榮說，下周一水氣減少，天氣漸好轉，氣溫漸回升；大台北東側、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮 天氣動態

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