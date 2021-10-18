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影／桃園機場出境區餐飲 明天開放內用

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，機場內的貴賓室也全面開放，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用，並一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，機場內的貴賓室也全面開放，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用，並一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會宣布，海空運場站部分，國內場站於明天開放飲食；國際場站出境明天起開放飲食，入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發時，交通部依中央流行疫情指揮中心指示統一公告限制交通運輸場站禁止飲食。從5月本土疫情爆發之後，6月初桃園國際機場全面禁止旅客及工作人員於航廈公共空間用餐，僅能以外帶方式提供餐食，機場貴賓室內只提供旅客休憩，但餐飲也只能外帶。

指揮中心今天宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園國際機場內各家業者皆完成前置工作，全面消毒、加裝塑膠隔板、拉出室內防疫距離，為明天出境區域內用開放做好準備，機場內的貴賓室也全面開放，一切遵守防疫安全規範。

桃園國際機場產業發展協會理事劉祐崧下午接受媒體採訪時指出，機場禁止飲食期間，原有的餐飲業者僅剩3成正常營業，明天開放後預估可提升至5成，除了一般的餐飲空間今天都忙著全面消毒、拉開室內1.5公尺距離、加裝隔板，貴賓室也將全面開放，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便旅客享用。

劉祐崧表示，感謝政府在各交通埸站設施有條件開放餐飲內用規定，雖然目前每日出入境人數只有1000多人，但從業人員仍需工作和就業，桃園機場員工有高達95.6%疫苗施打率，出境旅客全部接受PCR檢測，而且和入境旅客動線完全隔離，是國內相對最安全的消費環境之一。

劉祐崧最後表示，今年也配合桃園市政府購物節振興活動，擴大促銷活動希望能引入活水，12月份也將舉行機場商圈憑發票參加大摸彩的感恩回饋。另外也呼籲機場公司同步開放第二航廈3樓出境特賣商場，所有業者會在指揮中心公布的防疫安全規範下，提供民眾舒適安全的消費環境。

今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天機場管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園機場內業者加裝透明隔板，一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天機場管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園機場內業者加裝透明隔板，一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天機場管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園機場內各家業者完成前置消毒工作，為明天做好準備。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天機場管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園機場內各家業者完成前置消毒工作，為明天做好準備。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園國際機場內各家業者皆完成前置工作，全面消毒、加裝塑膠隔板、拉出室內防疫距離，一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園國際機場內各家業者皆完成前置工作，全面消毒、加裝塑膠隔板、拉出室內防疫距離，一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園國際機場內各家業者皆完成前置工作，全面消毒、加裝塑膠隔板、拉出室內防疫距離，一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影
今天中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，明天開放管制區內外的出境區域開放內用飲食，桃園國際機場內各家業者皆完成前置工作，全面消毒、加裝塑膠隔板、拉出室內防疫距離，一切遵守指揮中心公布的防疫安全規範。記者季相儒／攝影

桃園機場

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