探索長壽與生死 點將家董座陳景松助陽明交大高齡研究

「點將家」伴許多人度過歡樂的歌唱時光，點將家企業董事長陳景松的母親高齡101歲，他除了協助母親日常生活起居，更經常透過說笑或歌唱讓母親擁有快樂心情，更關心人類長壽的奧秘。有感於國內需要優質精準的長壽研究，在台中榮總院長陳適安聯絡下，陳景松慷慨允諾捐諾捐助陽明交通大學，與關渡醫院院長陳亮恭團隊合作，邀請中榮家庭醫學部許碧珊主任，結合高齡醫學、基因研究、心臟醫學與轉譯醫學等專家組成中榮長壽研究團隊，推動台灣首創的健康長壽研究。

陳景松是中部地區知名企業家、台灣區電信工程工業同業公會創會理事長，對自然科學也有高度興趣，不但是國立自然科學博物館基金會董事，也極具冒險精神，他是全台第六位搭乘核能破冰船到北極的人，更是首位跳到北極冰層游泳的人。他從人們生活小地方的不便超前部署，成功壯大企業展。

由於母親高齡101歲，他關心人類長壽的議題，在偶然的機會下，與陳適安分享，並提及對陳亮恭發表的相關研究有高度興趣，陳適安介紹兩人碰面後，陳景松決定以六年為期，每年預算八百萬，捐贈近五千萬元至陽明交通大學，決定開啟以中部為基地的健康長壽研究。

為了表達感謝，陽明交通大學校長林奇宏、陳適安、陳亮恭與許碧珊共同拜訪陳景松，在逢甲大學教授陳貴端、中山醫學大學附設醫院副院長翁國昌陪同下，並由林奇宏長代表致贈感謝牌。

林奇宏表示，在企業捐助的基礎上，陽明交大將透過高齡研究中心投入更多能量，例如國內長壽基因研究權威教授蔡亭芬及腦影像研究林慶波，加上專精血管老化研究的醫學院長陳震寰及護理系主任童恒新。陽明交大推動的「一樹百穫」計畫，結合高齡中心與資訊學院，在院長陳志成、副院長施仁忠帶領下，以5G行動科技、3D VR/AR、醫療影像以及巨量資料人工智慧團隊，以強大的學術量能回應陳景松回饋社會及對健康長壽研究的熱誠。

陳適安也表示，陳景松為人熱情誠懇，多次表達對於長壽研究的關心，他積極協助連結雙方，也感謝陳景松與陳亮恭落實研究合作，更將研究場域帶回中部，中榮團隊也將精銳盡出，他本人親自擔任計畫的共同主持人，將以全院力量推進，以過去北榮研究成果加上陽明交大的深厚學術實力，必然可以從台中發展出國際級研究，促成台灣的健康長壽推動。

陳景松則謙虛表示，回饋社會與自然科學是他一直的心願與興趣，感謝多方專家協助促成，經費捐贈先以六年為期，但只要研究有需要，持續第二個、第三個六年都不是問題，希望能對科學研究與社會做出貢獻。

陳景松從照顧母親的經驗出發，對於生老病死有很多體會與想法，但個人的想法還是需要科學驗證，感謝陽明交大、北榮與中榮組成如此強大的團隊來推動研究，他個人深受感動，也允諾只要研究需要也有對應成果，他願意投入更多經費，讓台灣更能優雅的面對超高齡社會的來臨。

為有效推動研究，中榮轉譯醫學科主任陳一銘已整合院內既有資源，結合高齡醫學中心主任林時逸、心衰科主任林維文針對中部地區八十歲以上健康長者進行研究，預估收案一千人，由基因、心血管老化、身心活動與自覺餘命的評估等多面向切入，追蹤研究健康長壽人生奧秘，追求不失能、不失智且視聽力正常的人生，更能從容面對大限的到來。

陳亮恭指出，我國人口高齡化速度高居全球領先群，衍生許多經濟社會發展挑戰，這些挑戰雖非台灣所特有，但也有許多獨特議題需要克服。由近代人類歷史觀之，每隔十年，人類的平均餘命增加兩歲，所以，歷史經驗無法精準推估人生與社會的未來，唯有超前部署的研究發展方有可能因應人口結構轉變。

世界衛生組織倡議推動「健康老化」，進而達成「健康長壽」的社會，美國「國家老化研究院」開創「長壽科學」（Geroscience）新策略，破除單一疾病研究眼光，整合老化科學與各器官系統疾病發展進行研究，希望一舉達成免於疾病、失能、失智影響的終極目標，此研究策略創新需大量研究資源投入。

國立陽明交通大學以過去高齡研究的經驗，在長達十年的社區老化研究過程中，建立在宜蘭、雙北後的第三個老化世代研究，三個世代研究主題與對象均有差異，彼此間能相輔相成，過去數年，北榮與陽明交大將系列老化研究成果建立成國際知名研究平台，除了豐碩的研究發表外，更與世界各國合作，由亞洲走向世界的老化研究重鎮。