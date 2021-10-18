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溪水暴漲前的「三大徵兆」！救生員曝這幾招自救方式

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市雙溪區虎豹潭16日發生落水意外。 記者許正宏／攝影
新北市雙溪區虎豹潭16日發生落水意外。 記者許正宏／攝影

新北市雙溪區虎豹潭16日發生6人被暴漲溪水沖走意外，消防局至今（18）日找到4名死者，2人仍失蹤。對此，擁有多年水上救援經驗的救生員蕉哥，便發文分享「溪水暴漲前的3個徵兆」，希望教導民眾正確應對溺水時的觀念。

蕉哥在PTT表示，自己看到這次意外真的很難過，重申「這跟游泳能力沒有太大關係，而是沒有水文觀念」，想藉此發文宣導一些正確的觀念。「很多人會說下雨就會溪水暴漲，真的嗎？其實不是這樣的喔！」他強調，從山上下雨到溪水暴漲，是有時間性的，因為土壤也會吸水，一直到超過土壤吸水承載量以後，才會產生溪水暴漲。

而針對一般民眾來說，要怎麼樣才能正確又快速的判斷溪水暴漲前的徵兆呢？蕉哥表示，因為要判斷上下游、集水區、或雨下多久並非易事，所以便整理了以下三個特點，讓大家能隨時提高警覺！

1. 溪水齊頭水漲

通常在溪水暴漲前，會出現一波「等速度推進且後方混濁」的水流，高度會略高於原本的清澈溪水，而這波混濁的水流蓋過清澈的溪水以後，大概只剩5-10秒的時間，離開準備暴漲的水域。

2. 水面變得混濁

由於每條河流河域地形不同，並不是所有流域都會發生上述所說的「齊頭水」，有些河道是純粹溪水會夾帶大量落葉、枯枝和泥沙形成滾滾黃流，這也是溪水暴漲的前兆。

3. 水流突然加速

溪水暴漲通常在前端一定有超出原本河道的水量驟降下來，使得水流速度推進加速，通常這種水流都會伴隨著第二種狀況出現，只要有危機意識、仔細觀察應該都不難察覺。

另外，蕉哥也分享，若真的不幸被水沖走，那必須牢記這兩種自救辦法：

1. 攻擊式：

會游泳的人，逆流而上往45°角游回到岸上。

2. 防守式：

手抱胸口臉朝上、腳朝著下游抬起來做仰漂。腳抬高的目的，一方面能避免身體撞到溪床底部，造成人往前翻，另一方面可以蹬開岩石倒木等水中障礙，避免直接撞上。另外，記得避開水中可能會把你卡在溪中的障礙物，以防被吸住無法脫身。

除此之外，蕉哥也表示，根據多年帶團及救生的經驗，如果真的不幸被水流沖走時，第一件事就是要想辦法「保護好頭部安全」，因為當你撞上大石頭昏厥後，將無法保持頭在水面上呼吸，而結果就是溺水身亡。

此文一出，便有不少網友紛紛謝謝他的分享，「優文推」、「推！不該只是禁止，而是要教育如何安全享受自然」、「無腦懶人包：鋒面前後別去溪邊玩」、「推自救知識」；不過也有人認為，「最簡單的方法，降雨機率超過30%就別去了」、「鋒面前後不要去溪邊，要乖乖看氣象，尤其是準備戶外活動前幾天就該看了」。

雙溪區 溺水 PTT

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