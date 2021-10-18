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解封後學生運動骨折案例增加 疑與長時間居家上課有關

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中醫大新竹附醫骨科醫師陳威仁指出，近期學生運動傷害案例增加，可能與疫情期間少活動導致肌力下降有關。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫骨科醫師陳威仁指出，近期學生運動傷害案例增加，可能與疫情期間少活動導致肌力下降有關。圖／中醫大新竹附醫提供

隨著疫情逐漸解封，室內外運動場館逐漸開放，許多學生終於有機會重返球場解悶，但中醫大新竹附醫近期就收治3名學生運動傷害甚至骨折案例，疑與長時間居家線上學習，導致體能、肌力及協調都下降有所關聯。

中醫大新竹附醫骨科醫師陳威仁表示，近期接到的3起學生打球受傷意外，都是疫情前有運動打球習慣，但因為疫情警戒期間球場關閉，幾乎有近半年時間都無法到球場活動，好不容易降級解封、球場重新開放，就因為運動傷害而骨折送醫。

醫師指出，其中一名國中1年級的男學生是在打籃球落地時，膝蓋應聲一扭，發生「前十字韌帶撕脫性骨折」，脛骨（小腿）的一小部分被硬生生撕扯下來，導致膝蓋腫漲動彈不得，可能威脅日後男學生生長板生長情形。

因為傳統手術創傷大，又要以金屬鋼釘固定，為了避免日後男學生長不高、長短腳，改採以新型微創關節鏡手術縫合韌帶及固定骨頭，不僅傷口小、術後疼痛少，且不會影響到生長板，更不需要再次接受手術拔除金屬鋼釘。

另外2起案例同樣也是國中男學生，一樣是因為打籃球而受傷，都發生「脛骨粗隆撕脫性骨折」，此種傷害為髕骨（膝蓋）韌帶將附著的脛骨（小腿骨）的一小部分撕扯下來，經手術後需要復健，才能再度回到球場奔馳。

醫師就提醒學生們，運動前一定要適當的暖身，運動當下有任何不舒服或是疼痛的狀況，跟平常運動痠痛不太一樣，一定要跟老師或教練反應，立即停止運動，如果運動完後，疼痛部位持續超過3天，一定要快點就醫，接受骨科醫師專業治療評估。

手術 骨折 醫師

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