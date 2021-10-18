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藍皮解憂號復駛 雄獅旅遊：打造觀光列車國家隊

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影

台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，由雄獅旅遊獨家經營，販售紀念套票及包裝團體行程，未來串連屏東、台東旅遊資源，帶動地方經濟，提供旅客復古又新潮的鐵道旅遊新體驗，今起開賣，有不少企業包團，已有三千多人次預約。

雄獅旅遊今舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，邀請台鐵局長杜微、台東縣副縣長王志輝、台鐵附業營運中心總經理陳文川、雄獅旅遊董事總經理黃信川、台灣鐵道觀光協會秘書長蕭冠群、鐵道專家蘇昭旭出席，見證藍皮解憂號觀光列車重新復駛。

雄獅旅遊董事總經理黃信川說，藍皮解憂號觀光列車不是賣一張車票是生活與文化的探索，與一連串故事體驗，讓不同年齡層的旅客，都可以在藍皮列車上獲得自己的美好回憶。未來落實雄獅旅遊「樞紐（Hub）」概念，計畫在枋寮打造「藍皮意象館」，提供旅客登車前的休憩等待空間，也是旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等，串連屏東跟台東的文化與觀光資源。

黃信川說，雄獅旅遊經營鐵道觀光不遺餘力，除藍皮解憂號觀光列車及鳴日號，後續台鐵還將推出海風號、山嵐號以及鑽石等級寢台列車，期盼與世界各大知名列車接軌，與各界攜手打造出台灣的觀光列車國家隊。

台鐵局指出，不同定位的觀光車輛推動鐵道觀光旅遊，鳴日號美學觀光列車2021年初跨年營運，現推出藍皮解憂號觀光列車，定位懷舊、解憂及漫行平價輕行；2022年中將陸續推出山嵐號及海風號觀光列車，定位在下午茶服務平價奢華輕旅行。

雄獅旅遊表示，藍皮解憂號觀光列車10月23日重新啟航，有企業包團獎勵旅遊等，三千多人次預定。每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，單程套票499元、來回套票899元，內容包含紀念車票、導覽耳機、車上導覽、遊程體驗、特色便當（僅去程提供）、專屬紀念品等，每周二、三、四另販售限量版超值套票299元（無便當及紀念品），行程中由專業導覽人員介紹藍皮小故事及南迴鐵道沿途風光，去程暫停太麻里站，回程暫停金崙站、枋山站，帶領旅客造訪鮮為人知的鐵道旅遊秘境。

更多資訊請上「藍皮解憂號觀光列車」網頁：https://bit.ly/3kkcC5D

台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，沿途風景相當迷人。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，沿途風景相當迷人。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，沿途風景相當迷人。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，沿途風景相當迷人。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
藍皮解憂號觀光列車經一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，車廂都有導覽解說人員。記者劉星君／攝影
藍皮解憂號觀光列車經一年半修復，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站，車廂都有導覽解說人員。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過一年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀重新漆上復古「浪漫藍」，10月23日重新啟航，提供每天一班次往返屏東枋寮站至台東站。記者劉星君／攝影
https://bit.ly/3kkcC5D

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