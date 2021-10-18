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吳大猷紀念獎女性得主11年新高 多半是理工學者

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部辦理吳大猷紀念獎，每年頒獎給45名年輕學者。本報資料照片
科技部辦理吳大猷紀念獎，每年頒獎給45名年輕學者。本報資料照片

科技部今天下午舉行110年度吳大猷紀念獎頒獎典禮，今年有45名42歲以下年輕學者獲獎，女性獲獎人數達15名，比去年再增2名，人數是11年來最多，得獎女學者多半來自電資和生醫領域。

按姓名筆畫排序，今年吳大猷紀念獎女性得主包括王怡萱、俞蘋、胡璧合、張倍禎、陳蓉珊、陳縕儂、彭淑卿、彭馨蕾、黃舒楣、黃筱鈞、楊爵因、廖培真、蕭旭君、閻姿慧、謝妤葳等人。另有31名年輕男性學者獲得獎，包括來自波蘭的帕偉鄂本、任職於中研院近代史研究所的馬騰。

吳大猷紀念獎2002年開辦，主旨是鼓勵年輕學者，僅受理國內42歲以下學者報名。女性若在42歲前生育，生育一胎可延長2歲。每名得主獲獎金30萬，科技部也將支持得主執行一件研究計畫。

科技部長吳政忠今天下午也頒發109年度傑出特約研究員，獲獎資格為獲2次以上科技部傑出研究獎，且執行特約研究計畫滿6年，得主包括台大醫院院長吳明賢等10人。

科技部今天另頒發109年度傑出研究獎，高達80名學者獲獎，分「基礎研究類」和「應用研究類」，前者得獎成果以突破科學問題為主，後者則是對社會、環境等實務面有重要貢獻。

生育 台大醫院

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