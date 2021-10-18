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癌症精準醫療生物庫啟航 陳建仁讚打世界盃好時機

中央社 / 台北18日電

衛福部、國衛院、羅氏大藥廠及9大醫院共同執行「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」今天啟用，前副總統、中央研究院院士陳建仁認為，現在是組國家隊打世界盃好時機。

國家衛生研究院今天上午舉行「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」啟航儀式，國衛院院長梁賡義表示，這個平台是人體生物資料庫和精準醫療結合的第一個示範計畫，也是衛福部第一個大型公、私（產業界）部門的國際合作計畫，相當具有指標性意義。

示範計畫第1階段將串連全台灣9家醫院，包含台大醫院、台大癌醫、林口長庚、基隆長庚、台北慈濟、台中榮總、中山附醫、彰基醫院、義大醫院，打造個人化精準醫療網，收案對象為晚期非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌等6種癌症病患，10月開始收案執行。

陳建仁表示，今天是以使用者身分參加啟用儀式，從1982年起，癌症成為台灣第一大死因，當初他的研究團隊為了對肺癌進行對照研究，費盡千辛萬苦到台大、榮總、國泰、馬偕醫院收集病例，當初的他常常夢想，有個國家級資料庫，就能一次性收集癌症生物資料。

陳建仁說，過去台灣醫學中心就像各自在一座一座山頭上，共同合作非常困難，如今醫院臨床檢體資料可收集在國家級整合平台，羅氏基準醫學（FMI）提供全方位基因檢測2000例，讓台灣人的基因型得到了解，有利於本土做出好的國際研究。「台灣醫學研究已到最好的境界。」

陳建仁表示，台灣醫學研究可以讓世界看到，也可對全人類健康有所貢獻，尤其精準醫療一直是蔡英文總統生技政策發展重點，產官學研整合是關鍵，相信未來會有更多癌別、醫院及藥廠參與，「我們要組國家隊打世界盃」，希望趁著COVID-19疫情促成疫苗研發等趨勢，繼續發展國家生技。

這次整合平台合作醫院之一的台大醫院院長吳明賢也提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會過去，如何給予癌症病患個人化醫療，是需要正視的議題，經濟學人今年2月評估台灣在相關發展具優勢性，「台灣癌症精準治療不只打台灣盃，還可以打世界盃。」

國家衛生研究院副院長司徒惠康介紹，這次示範計畫有三大優點，第一是將原本只有單純研究性質的人體生物資料庫，藉由和精準醫療結合，可以加快建立真實世界醫療大數據的速度，未來可應用於藥品查驗登記、核准開發上市或變更適應症，使其能加速取得核可。

第二是將原本沒有格式化之重要醫療數據，轉換成為可供醫療產業再次利用的結構化資料，未來還可以建置到台灣電子病歷資料欄位。

他說，第三是依基因檢測結果，提供最適合的癌症標靶用藥給參與此計畫的病患。這是一個讓病人，醫師和藥廠三贏的最佳策略。

癌症 台大醫院 陳建仁

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