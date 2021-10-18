北市抽驗美耐皿食品容器 發現三聚氰胺超標

為保護民眾使用市售食品容器具衛生安全，北市衛生局至量販店、餐具販售商店、五金百貨商店等抽驗20件美耐皿類食品容器具，結果有6件檢驗不合格，而產品標示部分有2件不合格；另也前往傳統市場、超市、餐飲店，針對防腐劑含量，抽驗85件市售豆製品、豆漿，其中5件不合格。

美耐皿類食品容器具總計抽驗20件，包含其材質的碗盤、杯筷、湯匙等，結果有6件驗出三聚氰胺不符「食品器具容器包裝衛生標準」，違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀，以及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，將處3萬以上、300萬下罰鍰。

衛生局表示，已令業者下架產品不得販售，經查產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局查處；產品標示查核有2件不合格，違規情節包含本體未標示溫度及材質、外包裝未標示廠商地址、淨重、製造日期等，已要求業者將違規產品限期收回改正，改正前不得販售，並依違反食安法第47條規定，處3萬以上、300萬以下罰鍰。

衛生局說明，美耐皿是三聚氰胺與甲醛聚合而成，其具有堅硬、不易破裂的特性，常被用於製造廚房器皿或餐具。美耐皿容器具應符合衛福部食藥署公告「食品器具容器包裝衛生標準-甲醛-三聚氰胺樹脂為合成原料之塑膠」試驗標準，甲醛及酚溶出試驗標準均為陰性，三聚氰胺溶出限量標準為2.5ppm以下。

針對市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，5件不合格產品中，有3件驗出殺菌劑過氧化氫陽性、2件防腐劑苯甲酸超標；依產品類別分析，12件干絲產品中有3件不合格，不合格率25％，其次為豆干產品12.5％、豆腐產品4.3％。衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經查產品來源屬外縣市，已移請轄管衛生局辦理。