桃園坑子溪農場農事體驗風味餐 遊客吃喝玩樂一日遊

2020年，台積電一間公司營收超過新台幣1.3兆元；新冠疫情之前的2019年，台灣整體餐飲業營業額創歷史新高，也不過就8116億元。有了台積電，台灣需要如泰國、韓國一樣，傾國家之力打造「美食護國神山」嗎？

2021-10-18 13:11