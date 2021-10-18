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桃園坑子溪農場農事體驗風味餐 遊客吃喝玩樂一日遊
桃園市政府推動蘆竹區坑子溪休閒農業區遊憩發展，隨著遊客中心啟用，遊客取得坑子溪休區農場、景點、交通、食宿的旅遊資訊方便，市府農業局、在地農場業者今天上午表示，坑子溪休區為蘆竹生產蘆峰茶、稻米產區，適合短程遊客前往休區農場農事體驗、品嘗農家風味餐，到五酒桶山步道休憩健行，參觀過去保存的閩式老建築，輕鬆吃喝玩樂一日遊。
市政府農業局表示，蘆竹區坑子溪休閒農業區前年7月成立，涵蓋坑子溪流域，包括坑子、外社里範圍，總面積297公頃，遍植桃金孃，生產綠竹筍、稻米、茶業等農產品，延伸桃金孃露、桃金孃精油，近年推動茶廠觀光及農事DIY，遊覽陳氏古厝、道貫堂、清朝四品官藍氏故居傳統閩式建築、日治時期的外社輕便車站等人文景點，吸引遊客走進休區遊憩。
坑子溪休區各農場更推出拍照打卡景點，提供遊客多種農事體驗，行程安全，桃蘆坑休閒農場飼養可愛小動物，園區有如小型動植物園，提供遊客魚蝦釣魚樂趣及農家風味餐，該業者表示，該休區農村風貌，適合都市遊客走訪，可走走五酒桶山步道健行，吸收森林芬多精，也可到該農場農事體驗，玩水餵魚，吃喝玩樂輕鬆玩。
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