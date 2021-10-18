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用鞋墊拯救足底筋膜炎？北市抓不實廣告 裁罰近3700萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
Red Dr.販售的機能鞋墊宣稱能拯救塌陷的足底筋膜炎、扁平足，遭罰78萬元。圖／北市衛生局提供
Red Dr.販售的機能鞋墊宣稱能拯救塌陷的足底筋膜炎、扁平足，遭罰78萬元。圖／北市衛生局提供

台北市政府今公布110年上半年違規廣告查緝成果，針對食品、藥物及化妝品違規廣告共開罰497件，裁罰金額3696萬元，其中食品裁罰件數及金額均冠，共有266件、裁罰1412萬元，化妝品居次，藥品或醫療器材第3名，主要是透過網路散播違規廣告。

此次罰鍰累計前3名的違規產品廣告，第1名為韓灣國際股份有限公司，遭罰78萬元，該公司販售的「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」，產品廣告宣稱能拯救塌陷的足弓骨頭歪斜、足底筋膜炎、扁平足、弓形足、膝蓋會痛、骨盆歪斜、坐骨神經、脊椎側彎等問題，涉及醫療效能宣稱。

第2名為晉恩股份有限公司，遭罰77萬元，該公司販售的「濕毒剋星 順安製藥御帖救命茶」，食品廣告宣稱可抗發炎／抗病毒、減癌、怯濕去痰、清熱解毒、化痰潤肺，一帖啟動排毒機制，7天就能降低發炎機率等，涉及醫療效能的宣稱或廣告。

第3名的哿鑫國際股份有限公司，違規廣告累計罰鍰72萬元，其販售的「明礬水晶石」化粧品廣告宣稱可為創止血、塗抹肌膚可抑制身體異味細菌生成、收斂發炎處、加速癒合等，涉及醫療效能的宣傳貨廣告。

以違規廣告媒體分類統計分析，以網路396件、占79.7％最多，電視70件、占14.1％居次，廣播12件、占2.4％第3名。近一步分析，以公司官網230件最多、裁罰1876萬元；以社群媒體分類分析，臉書39件、裁罰274萬，YouTube有4件、裁罰70萬元，IG有3件、裁罰13萬元。

另外，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類第1名，共有61件、22.9％，其次為減肥瘦身類29件、10.9％，以及宣稱皮膚美容類25件，9.4％；違規化妝品以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類居冠，共92件、48.7％，其次為宣稱消炎、消腫共55件、占29.1％，生髮育毛宣稱有15件、占7.9％。

衛生局表示，將會持續監錄、稽查違規廣告，經調查屬實，依法裁罰以遏止不法，食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，依違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處4萬以上、400萬以下，或是60萬以上、500萬以下罰鍰。

化妝品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，依違反化粧品衛生安全管理法第10條規定，處4萬元以上、20萬元以下，或60萬元以上500萬元以下罰鍰。

藥品廣告及醫療器材廣告未經核准或與核准內容不符，依違反藥事法第66條規定及醫療器材管理法第41條規定，處20萬元以上、500萬元以下罰鍰；非藥品若宣稱醫療效能及非醫療器材宣稱醫療效能，依違反藥事法第69條規定及違反醫療器材管理法第46條規定，處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

北市針對110年上半年違規廣告查緝成果，總計開罰497件，裁罰金額3696萬元。圖／北市衛生局提供
北市針對110年上半年違規廣告查緝成果，總計開罰497件，裁罰金額3696萬元。圖／北市衛生局提供

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