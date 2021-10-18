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癌症精準醫療 國衛院推整合平台打世界盃

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院推「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」，今舉行示範計畫啟動儀式；左起衛福部科技組技監施養志、國衛院副院長司徒惠康、前副總統陳建仁、國衛院院長梁賡義、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁、羅氏藥廠代表。記者楊雅棠／攝影
國衛院推「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」，今舉行示範計畫啟動儀式；左起衛福部科技組技監施養志、國衛院副院長司徒惠康、前副總統陳建仁、國衛院院長梁賡義、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁、羅氏藥廠代表。記者楊雅棠／攝影

癌症邁向個人化精準醫療是現今潮流，但是要做到「精準」，背後需要龐大的資料庫。因此衛福部、國衛院和羅氏藥廠合作，共同執行「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」合作示範計畫，為人體生物資料庫和精準醫療結合的第一個示範計畫，第一階段將有包括台大醫院、台大癌醫、台中榮總等九家醫院針對六種癌別進行收案。國衛院長梁賡義表示，未來也會推動到其他癌別，盼有更多醫院和藥廠共同加入計畫，「一起打世界盃」。

癌症治療的標靶治療藥物，若能透過全方位的基因檢測，就能找出最適合藥物。前副總統陳建仁今出席計畫啟動儀式時表示，80年代時做胃癌和肺癌病例對照研究，當時在台大、榮總、國泰、馬偕等醫院收案很辛苦，當時國家若有好的資料庫，就不用一一收病例對照組。

這次國衛院推動的「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」計畫則與藥廠和醫院合作，由羅氏藥廠提供原先的國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT）全方位基因檢測2000例，並由羅氏與台灣默克集團與台灣中外製藥組成共同聯盟，依基因檢測結果，提供最適合的癌症標靶用藥給參與此計畫的病患。

國衛院副院長司徒惠康表示，國家級人體生物資料庫整合平台於2019年啟動建置，已成功邀請30家人體生物資料庫加入，收案個數達51.1萬人。

而原本單純研究性質的人體生物資料庫，將朝三大方向推動整合平台，包括單一窗口、所有參與平台院所的檢體等資訊統一格式化、給予適合標拔藥物的加值服務，以加快建立真實世界醫療大數據，未來可應用於藥品查驗登記、核准開發上市或變更適應症。

示範計畫第一階包括台大醫院、台大癌醫中心醫院、林口長庚醫院、基隆長庚醫院、台北慈濟醫院、台中榮民總醫院、中山醫大附設醫院、彰化基督教醫院、義大醫院等九家醫院，針對晚期非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌等六種癌症病患，於10月進行收案。

參與計畫的台大醫院院長吳明賢表示，COVID-19（新冠肺炎）終究會過去，但癌症的病人終究需要處理。個人化醫療並非新觀念，但過去會失敗是因為不夠精準，在全基因體時代，將有更好的方法對病人做更好的分析。

他更表示，防疫期間台灣組成防疫國家隊，在精準醫療上，各醫院更應攜手組成國家隊參與計畫，透過計畫累積的數據，不只對台灣的病人，更能對全世界有相同問題的病人給予更好的治療，「不只打台灣盃、更要打世界盃」。

台大醫院 癌症治療 基因

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