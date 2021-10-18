各縣市離婚率比一比 花蓮最高、本島彰化最低

彰化縣政府統計，今年8月的縣民結婚數是191對，離婚卻有188對，只差3對，彰化縣離婚率竟如此高引來震驚，還好到9月，結婚數「校正回歸」到486對，結婚維持188對，縣府研判應是8月正逢農曆鬼月，結婚率低，但離婚不選日子，才只差3對。其實，依全國戶政資料，彰化縣離婚率連兩年都是本島最低。彰化縣長王惠美表示，彰化縣離婚率低，主要是民風純樸。

依內政部戶政資料，2019年全國離婚對數為5萬4437對，總離婚率為2.31，在各縣市的離婚率部分，以花蓮縣的2.91最高，其次是桃園市的2.68、基隆市2.54、苗栗縣2.49、連江縣2.45；離婚率最低的是金門縣1.67，次低的是彰化縣的1.91，再依次是台北市2.06、雲林縣2.07、嘉義縣2.13、台南市2.14、宜蘭縣2.19 。

2020年的全國離婚對數是5萬1680對，總離婚率是2.19%，各縣市離婚率部分，最高的仍是花蓮2.95、其次是台東2.69，再依次是桃園2.57、屏東2.42、連江縣2.35；離婚率最低的是金門縣1.44，其次是彰化縣1.73，再依次是台北市1.83、雲林縣1.87、嘉義縣1.96、南投2.09、台南2.1。

彰化縣最近舉辦重陽節表揚金婚、鑽石婚夫婦時，民眾對於在目前離婚率高的社會，他們能維持幸福家庭生活，都十分感佩，不過這段時間，依縣府民政處的統計，指彰化縣8月的縣民結婚數是191對，離婚卻有188對，只差3對，對於彰化縣離婚率的嚴重，都極為吃驚。

但依縣政府民政處指出，今年8月的縣民結婚與離婚對數只差3對，疑因逢農曆七月鬼月忌諱，以及受疫情影響，結婚對數才偏低，而離婚卻不會選日子，相差才如此接近，其實7月結婚418對、離婚178對，8月結婚數雖大幅降低，但9月的結婚則回到456對，離婚仍維持188對，回歸到正常面。