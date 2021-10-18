浪漫藍風貌再現！藍皮解憂號觀光列車10月23日重新啟航
載滿許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車 2020 年底正式停駛，轉型為台鐵局懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，由取得經營權的雄獅旅遊獨家販售套票以及團體行程，經過10個月的整裝及復舊，將在 10月23日啟航，每日往返行駛枋寮與台東來回1個趟次，單程最低票價 299元起，即日起在雄獅旅遊官網販售。
藍皮普快是大家對火車的原鄉記憶，用其藍色的優美姿態畫出南迴鐵路的微笑曲線，自 2020 年 3 月起，台鐵局即開始積極考察修復，更委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，比復古還要復古，回復當年最原始的風貌。
「修復工程最困難的地方在於藍皮解憂號觀光列車不是更新、而是復舊」， 台鐵局高雄機廠廠長謝進崑說，想恢復原始樣貌，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近兩個月才能完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，每一步都要小心處理，避免珍貴的骨董火車受到損傷。至於車廂內部設備則因年代久遠，早已無法取得零件更換，只能盡力完成修復作業，或是以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，就是經過工匠巧手維修後再度上路服役。
最復古的「骨董級循環式廁所」也完整重現，列車保留 1 間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。
藍皮解憂號觀光列車還有一大亮點就是「可開式復古車窗」，招牌的鋁製遮陽板是重新整修後投入使用，另外像是車廂置物架、旅客拉環、綠皮座椅等設備，除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做，為老靈魂重新注入新活力，讓每一位搭乘的旅客都能體會最原汁原味的復古風情。
「藍皮解憂號觀光列車」被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」，用緩慢的速度領略南迴線的每一片風景。行經路線是全台橋梁、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，也被譽為全台最美軌道段，串連有最美車站稱號的「多良站」、台灣最南邊的車站「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等，心動的人快安排一趟「解憂」小旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言