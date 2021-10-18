營建工程大增PM10也爆量 工地空汙明年起擴大管制
去年全台營建工程增加，懸浮微粒（PM10）爆量比105年多兩成。環保署今天公告加強管制營建工程空汙設施，包括大型營建工程納管對象增列2500處、提高圍籬避免粉塵逸散、增設自動洗車設備等，另透過錄影系統全程監控一定規模以上的工地，預計每年可減少15座中火PM10排放量，明年11月1日上路。
環保署統計，營建工程PM10數量占全國近兩成，其中78%集中空品原本就比較差的台南、高雄等三級防制區，且近年隨著營建施工件數變多，PM10排放量也增加，去年施工中營建工程有10.8萬件，比105年成長一成，排放PM10超過2.3萬公噸，比105年增加兩成。
為加強防治營建工程空汙，環保署今天公告「營建工程空氣汙染防治設施管理辦法」，這是本法發布18年來最大的一次修正，包括擴大管制對象、提高施工圍籬、增加工地覆蓋率、自動洗車設備、控制粉塵逸散、增設監視系統等六大面向，將給予業者一年緩衝期，明年11月1日正式上路。
環保署空保處長蔡孟裕表示，將擴大第一級營建工程管制對象，調降建築、道路、管線、橋梁及區域開發工程管制門檻，預計增加納管2500處。目前三級防制區圍籬僅1.8公尺，擋風效果差、揚塵逸散機會高，未來將增為2.4公尺。現行工程覆蓋率為50%至80%，將提高為70%至90％，剩餘裸露部分則要定期灑水。
另外，開挖、回填、搬運、裝卸、研磨、切割等作業時，必須灑水或加強粉塵收集以防逸散。目前許多工程車從工地開到一般道路前雖會經過人工沖水，但效果有限、經常導致滿地泥濘，新法將要求大型工程設置自動洗車設備。為落實工地監督管理，大型工程也須有監測儀表、錄影系統，全面監控工地。
蔡孟裕指出，各項空汙防治經費約1萬元至15萬元，約占營建工程總經費0.14%至12.6%，但每年可減少3415公噸PM10，相當於減少15座中火PM10年排放量。
根據空汙法，若固定汙染源未依照法規辦理可罰10萬元至2000萬元，但依照營建工程的裁罰基準最高大約只能罰到上百萬元。環保署表示，去年全台營建工程共有262件違反空汙法遭開罰，最高為高雄一處被罰30萬元，一般來說會依照是否落於三級防制區、夜間偷排、影響學校社區、累犯等各項行為計算罰鍰。
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