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影／寶藍色深山瀑布秘境+天然溜滑梯 數萬鄉民暴動了
嘉義在地Youtuber 「OutDoorBoyz」 成員Taylor日前野外探勘時，意外在烏奇哈溪與曾文溪交界處發現一處瀑布秘境，清澈透明的水質彷彿鑲嵌在山間的綠寶石般燦爛奪目，影片PO上網引發網友熱議，直呼「真是太美了」，但Taylor也建議，10到4月枯水期間備齊裝備前往較安全。
Taylor說，曾在網路上看到有外國人在台灣找瀑布的影片，於是他試著用衛星地圖發現山美部落深山內確有深潭，今年4月遂和好友踏上尋找秘境之旅，兩人著溯溪鞋從阿里山鄉山美橋左側下切，沿曾文溪往上。
沿路很多石頭讓兩人舉步維艱，Taylor回想起路況雖差，但也讓他們捕獲意外的風景，不僅水質清澈見底，更在溪中發現偌大台灣苦花魚，兩人更用地型設計專屬「滑水道」，Taylor推估約3公里的路程，溯溪時間大約1.5到2個小時。
終點龍鳳谷瀑布在曾文溪和烏奇哈河溪的交匯處，Taylor形容這裡的水質非常「清晰透徹」，寶藍色的深潭加上1個小瀑布，非常適合玩水和跳水，更把他評選為嘉義第一名的野溪瀑布；但他也推薦10到4月較適宜前往，因為山區夏季常有午後雷陣雨。
影片PO上網引發網友熱議，有網友在底下留言「美翻了，想在潭中後空翻」、「世外桃源真的美，令我這都市聳驚訝」。Taylor說，這個溯溪路程不是初學者或觀光客的路線，對於常溯溪的人算是中低等級，水深約5公尺，「對於專業玩溯溪活動的人，會是個不錯的地方」，建議備齊岩盔、救生衣、浮具和溯溪鞋等專業溯溪裝備。
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