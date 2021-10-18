影／寶藍色深山瀑布秘境+天然溜滑梯 數萬鄉民暴動了

嘉義在地Youtuber 「OutDoorBoyz」 成員Taylor日前野外探勘時，意外在烏奇哈溪與曾文溪交界處發現一處瀑布秘境，清澈透明的水質彷彿鑲嵌在山間的綠寶石般燦爛奪目，影片PO上網引發網友熱議，直呼「真是太美了」，但Taylor也建議，10到4月枯水期間備齊裝備前往較安全。

Taylor說，曾在網路上看到有外國人在台灣找瀑布的影片，於是他試著用衛星地圖發現山美部落深山內確有深潭，今年4月遂和好友踏上尋找秘境之旅，兩人著溯溪鞋從阿里山鄉山美橋左側下切，沿曾文溪往上。

沿路很多石頭讓兩人舉步維艱，Taylor回想起路況雖差，但也讓他們捕獲意外的風景，不僅水質清澈見底，更在溪中發現偌大台灣苦花魚，兩人更用地型設計專屬「滑水道」，Taylor推估約3公里的路程，溯溪時間大約1.5到2個小時。

終點龍鳳谷瀑布在曾文溪和烏奇哈河溪的交匯處，Taylor形容這裡的水質非常「清晰透徹」，寶藍色的深潭加上1個小瀑布，非常適合玩水和跳水，更把他評選為嘉義第一名的野溪瀑布；但他也推薦10到4月較適宜前往，因為山區夏季常有午後雷陣雨。