陳柏惟起水泡跛行還跌倒 醫師警告：注意感染避免再走

立委陳柏惟為了罷免案，選前每天10小時「苦行」，最近因腳起水泡，跛行也更行嚴重。醫師指出，因為鞋子裡是細菌孳生的溫床，腳上已有傷口，又伴隨著流汗，甚至是破皮流血，就有可能進一步感染，所以建議陳柏惟最好應該停止，讓腳休息，若迫不得已一定要繼續，也應該特別注意感染防護。

記者上午詢問陳柏惟服務處，服務處人員說，目前陳柏惟的腳「主要是水泡，前腳掌大水泡、腳趾水泡、腳後跟水泡」，而且因為體力消耗很大，也曾在苦行中兩度跌倒，並一度癱坐在地上，接著才爬起繼續行程。不過，對於傷勢，有運動防護員主動連絡，並替陳柏惟進行包紮處理，以及肌肉伸展等，好讓他能繼續走下去。

另外，陳柏惟團隊的傷兵還不止他一人，多名助理一路陪著他走，還要四處發傳單，腳上也起了水泡，也面臨體力極大的挑戰。

面對這樣的處境，陳柏惟昨天曾說，他檢討發現，原來前4天的路都是在上坡走山路。因此接下來的苦行路徑會略做調整，他的服務處人員也說，接下來的苦行路徑會挑較為平坦的市區道路。

對於腳已跛又破皮仍持續高強度的行走，家醫科醫師王公作不表贊同。他認為，此時該做的就是趕緊就醫並讓腳休息，才不會進一步造成傷害。他說，以陳柏惟破皮面積還不小來看，就面臨極高的感染可能，甚至嚴重可能導致甲溝炎和蜂窩性組織炎。

他建議陳柏惟在長時間行走時，若路上遇到有皮膚科診所應趕緊去就醫，至少可以對傷口進行一些處理。但即使是已就醫，接著應該就是休息，不能再走；繼續走就仍處在感染和傷口進一步惡化的風險中。

王公作也呼籲，一般人若平日沒有太大的運動量，驟然的進行大量運動，體力會無法負荷，除了像陳柏惟已有跛行情形，肌肉若無法承受，還可能衍生橫紋肌溶解症，不可不慎。

不過，陳柏惟曾數度說，選前的百公里苦行一定會走完，就像他對選民的承諾。