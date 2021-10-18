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台灣建築獎初選出爐 利澤飛灰暫置場等12件作品入圍

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
嘉義市立美術館入圍2021台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供
嘉義市立美術館入圍2021台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供

2021年台灣建築獎今天公布入圍名單。共有永建國民小學、嘉義市立美術館、屏東縣圖書館總館、台北藝術大學科技藝術館、利澤飛灰暫置場等12件作品入圍。其中田中央設計的利澤飛灰暫置場，作品功能是暫時貯存宜蘭地區垃圾燃燒後的飛灰殘餘，是台灣首個入圍建築獎的資源回收建築作品，頗具意義。

主辦單位建築師雜誌表示，本屆共有187件作品參選，本屆共有187件作品參選，評審團由建築師李綠枝、邱文傑、潘冀、簡學義、陳珍誠組成，陳珍誠擔任召集人。初選會議於10月8日召開，選出12件作品進入複選，角逐今年的台灣建築獎，評審們將於11月4日至6日進行現場勘查，並於勘查後召開決選會議，選出今年的台灣建築獎。

12件入圍作品如下：

1 台北市永建國民小學/戴嘉惠建築師事務所

2 嘉義市立美術館/黃明威建築師事務所+王銘顯建築師事務所

3 台豐球場/Álvaro Siza + Carlos+ 黃明威建築師事務所 +何侯設計+廖嘉舜建築師事務所

4 濟南教會新宣教中心暨主日學教室古蹟修復/張哲夫建築師事務所

5 屏東縣立圖書館總館/張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所

6 樸山村/江文淵建築師事務所(半畝塘)

7 泱泱自然紅屋展示園區/黃明威建築師事務所

8 利澤飛灰暫置場/田中央聯合建築師事務所

9 淡江教會文教中心/林友寒+清水建築工坊+林彥穎建築師事務所(十彥建築)

10 台北藝術大學科技藝術館/郭旭原建築師事務所

11 屏東縣民公園衍生工程+李預萍建築師事務所

12 礁溪長老教會/立建築師事務所

屏東圖書館入圍2021台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供
屏東圖書館入圍2021台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供
利澤飛灰暫置場入圍2021台灣建築獎。圖／田中央提供
利澤飛灰暫置場入圍2021台灣建築獎。圖／田中央提供
台北藝術大學科技藝術館入圍2021台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供
台北藝術大學科技藝術館入圍2021台灣建築獎。圖／建築師雜誌提供

建築 屏東縣 圖書館

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