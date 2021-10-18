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避免內輪差釀禍 立院初審通過大車須裝「這三項」輔助

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
大車內輪差可怕，常釀成災禍，近年不斷進校園進行宣導。本報資料照片
大車內輪差可怕，常釀成災禍，近年不斷進校園進行宣導。本報資料照片

大貨車、大客車過彎時產生「內輪差」，常會遇到視線死角釀成交通死亡事故。立委提案修正道路交通管理處罰條例18-1條，除了需要依照規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助器系統，新加入「防止捲入裝置」，三項都必須裝設，否則依法最高可處2萬4000元，今初審通過。

立法院交通委員會今天續審道路交通管理處罰條例修正案。大型車事故頻傳，根據統計，平均每年大型車車禍約有1500件，視野死角、內輪差常是事故發生主因。立法院去年12月三讀通過，總統今年1月20日公布修正道路交通管理處罰條例第18條之1，要求除了裝行車紀錄器之外，增加要求裝設行車視野輔助系統，今天初審通過的修正案，再加「防捲入裝置」，避免內輪差的視線死角。

根據法案內容，汽車未依規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助系統或防止捲入裝置者，處汽車所有人新台幣1萬2000元以上2萬4000以下罰鍰；若裝設這些輔助系統無法正常運作，行車前未改善仍繼續行車，可處9000元以上1萬8000元以下罰鍰；未依照規定保留行車資料可處9000元以上1萬2000元以下罰鍰。

立委洪孟楷表示，五天前即有行人被大型車輛輾斃事件，四天前也有老翁牽著腳踏車被大車輾斃，他認為，裝防捲入裝置非找大客車麻煩，是有必要性，可避免行人與大車擦撞後而被輾斃，也不希望這樣的事件造成憾事。

立委楊瓊瓔說，大型車輛有視線死角，現在科技發展下，裝設各項行車視野輔助系統，是避免視線死角釀禍，因此提出修正案。

另外，今也初審通過道路交通安全處罰條例31條，四歲以上乘客搭乘大客車需繫安全帶，否則可處3000以上、6000以下罰鍰。

立法院

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