企業攜手社福，共創ESG雙贏真價值

全球暖化、貧富差距加劇、科技疆界日漸模糊，全球一命的時代，沒有人是局外人，企業所扮演的角色益形重要，2004年聯合國全球契約（UN Global Compact）首次提出ESG概念，從環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）等三大指標來評估企業如何具體落實社會責任。2015年，聯合國提出永續發展目標，SDGs包含17項目標（Goals）及169項細項目標（Targets），期許各國與企業共同為更美好的未來而努力。

無論是實踐ESG抑或是呼應SDGs，光譜另一端的社福團體逐漸成為企業具體實踐社會責任的好夥伴。均一教育平台、桃園脊髓損傷潛能發展中心都因為與企業深度合作，創造雙贏，今年更獲得社福界米其林指南之稱的傳善獎肯定。

多元途徑 共創三贏之路

要實踐企業的社會責任有多元的途徑，有的選擇捐款贊助，鼓勵同仁擔任志工到偏鄉服務，以及站在更長遠角度與NPO組織一起探討如何創造改變。

均一教育平台執行長呂冠緯指出，當資本主義從20世紀往21世紀，空氣污染、氣候異常，企業的許多成本外部化，大環境若沒有共好，企業很難獲利，因此，企業必須投入ESG的行列。

企業投入ESG的每一分成本若要真的創造深遠改變，企業與NPO組織必需長期合作，尤其教育是長期的改變，要看到企業投入後所帶來的影響力，至少需要5年的長期合作，這是均一教育平台期望與企業、政府攜手共創的三贏之路。

均一教育平台不申請政府補助，營運經費有60%來自企業募款，透過開設線上課程、錄製影音、培育師資等多元的方式與企業共創符合品牌理念的改變。均一與台積電、Google、Line合作找到企業重視的長期題目，讓經費花對方向，帶來影響力，甚至影響政府政策，在建構教育生態系過程中與不同夥伴並肩同行，「讓一塊錢發揮五塊錢的價值」。

怎麼創造五倍效益？舉例來說，均一將台積電所贊助的經費用於製作108課綱的素養動畫，在臺北市政府的平台播放，400支動畫創造全台灣800萬人次觀看效益。研華4年來的支持，均一搭起與新北市府合作的平台，讓新北的老師學習運用數位工具去輔導其他老師，影響了新北市府成立師培中心，讓改變落地生根。Google是搜尋引擎龍頭，均一則透過自身專業，協助發展數位教育，都是三贏共好的例子。

深入理解企業的品牌文化與ESG需求，進而運用自身專業，協助企業完善所關心的議題，是均一協助企業實踐ESG的成功心法，以專業贏得企業信任，創造的ESG成果是看得見的社會影響力與品牌力，展現未來企業與社福團體間共創ESG的新模式。

均一與新北市政府及Google合作的親師生平台，讓新北的老師學習運用數位工具去輔導其他老師，發展線上課程，打開數位教育的新模式。 圖／均一教育平台 提供

樹立表率 帶動企業質變

讓社福團體走進企業是另一種實踐ESG的模式。以桃園脊髓損傷潛能發展中心為例，身障朋友們因為外表傷殘，往往讓企業主錯認為身障者的智力跟能力不足，事實上，如果能給他們一個機會證明自身價值，在企業組織內的工作表現，甚至更勝一般上班族。

桃園脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬認為，具ESG精神的企業應從企業永續、終結貧窮或不平等的待遇、促進就業著手，這是SDGs的目標。脊損的傷友需要的不是同情眼光，而是一個機會，期許企業能以「平權」的態度聘用身障者並完善通用設計。讓傷友跟直立人都在同一條生產線上服務，不需要特別區分，這就是平權的概念；調整公共空間成為通用設計，讓身障者跟企業內的高齡者、孕婦乃至意外受傷的同仁都能有更安全的環境，這是企業實踐ESG的一環。

Garmin從2010年開始聘用脊損的朋友，離職率0%，因為傷友格外珍惜這份得來不易的工作，反而成為企業一股穩定的力量。企業也放下憂心，轉而將重要生產線交給傷友。祥儀機器人夢工廠也有同感，脊損的朋友在受傷前有許多人都受過高等教育，祥儀讓坐在輪椅上的傷友從幕後工作，轉而坐在第一線擔任導覽解說員與擔任工程師。

林洋彬分享，看到傷友認真努力，員工也變得更積極，有社福團體朋友加入後，企業文化跟著改變，實踐ESG，也促進企業形象改變跟內部質變，透過Garmin的口碑分享，很多企業都希望聘用脊損的傷友。

當企業真正認識社福團體與其價值，傷友能變成獨立個體；當企業願意給予機會，傷友就能從依賴者成為生產者，從手心向上的接受者成為手心向下的施與者，攜手企業為更美好的社會創造新價值。

無論是運用企業資源投入社福團體與企業關切的議題，抑或是輔導社福照顧的對象進入職場就業，社福團體不再是悲情的弱者，而是協助企業達成ESG的關鍵夥伴。

脊損中心與Garmin企業合作，提供腰椎以下傷友工作職缺合作11年來離職率0%，傷友認真態度受企業肯定。 圖／桃園脊髓損傷潛能發展中心 提供

脊損中心與Garmin企業合作，提供腰椎以下傷友工作職缺合作11年來離職率0%，傷友認真態度受企業肯定。 圖／桃園脊髓損傷潛能發展中心 提供

傳善獎X SDGs有社福界米其林指南之稱的傳善獎，每年委由專業評審選出優秀的社福機構。為了讓企業能安心找到各類型合適的社福夥伴，傳善獎彙整歷屆得獎機構涵蓋兒少、教育、身心障礙、老人、疾病、藥毒癮、婦女、家庭等類型，歡迎企業來配對。表單歡迎下載 https://pse.is/3qtzdd