快訊

遭網紅小玉「換臉」成謎片女主角 黃捷：走法律程序提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香腸搭大蒜有效減毒 譚敦慈：事前處理能去致癌物

聯合新聞網 / 綜合報導
林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈提及，大蒜的抗氧化物也能減少亞硝胺產生。示意圖／ingimage
林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈提及，大蒜的抗氧化物也能減少亞硝胺產生。示意圖／ingimage

台灣擁有許多色香味具的美食，無論是本地人還是外國人，都喜歡到訪夜市品嚐小吃，其中香腸肉汁飽滿、口感嚼勁，深受男女老幼喜愛。由於香腸為肉類加工製品，常耳聞多吃會致癌。專家解釋，只要防止香腸中的「亞硝酸鹽」轉為「亞硝胺」，並用正確方法烹飪，就能降低風險。

為了食品色澤與防止肉毒桿菌產生，香腸等肉類加工製品都會添加硝酸鹽或亞硝酸鹽，2015年國際癌症研究總署更將肉製加工品列為第一類致癌物質。林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈《挖健康》節目中表示，其實香腸的亞硝酸鹽不毒，但要避免亞硝酸鹽轉化為致癌物質亞硝胺。因此，肉類加工品如香腸、培根、火腿、臘肉、板鴨等加工肉品，都要事先處理，不要直接煎、炸、烤或高溫烹煮。譚敦慈說，如烹飪香腸，先用叉子在表面戳洞，接著放進冷水煮沸，就可以減少有毒物質產生。

譚敦慈表示，含有胺類水果如香蕉、番茄則不可搭配肉製加工品食用，需特別注意。圖擷自行政院毒物及化學物質局
譚敦慈表示，含有胺類水果如香蕉、番茄則不可搭配肉製加工品食用，需特別注意。圖擷自行政院毒物及化學物質局

有些人喜歡香腸配大蒜，譚敦慈提及，大蒜的抗氧化物也能減少亞硝胺產生。而根據農委會過去研究也發現，木瓜、柑橘類等水果，也同樣具有解毒效果，每吃1顆芭樂就可以抵18條香腸的毒。但含有胺類食品如香蕉、番茄則不可搭配肉製加工品食用，需特別注意。

另外，譚敦慈提醒，若民眾購買肉品，可參考3個標章：屠宰證明，查看肉品是否在合格環境宰殺；CAS標章，代表台灣優良農產品；產銷履歷，使用手機掃描二維碼，就能清楚得知食物源頭。

亞硝酸鹽 小吃 譚敦慈

延伸閱讀

剝水煮蛋總坑坑疤疤？網曝3招「完美去殼法」 再揭1挑蛋關鍵

便當「滿到蓋不起來」才賣60元！ 他結帳鼻酸：以為阿嬤裝的

賣勾鬧！必勝客推「湯包披薩」 印度人大崩潰：義大利會宣戰

廚房凶器？這副「熊爪」竟是料理好幫手 用它撕肉輕鬆又衛生

相關新聞

地牛翻身晃了一下！ 13:49花蓮發生規模5.2地震

今天下午13時49分，台灣地區發生規模5.2地震，地震震央在花蓮縣近海，深度30km，各地震度花蓮4級、宜蘭4級、南投4...

氣溫漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

今年入秋以來，最強的一波冷高壓南下，氣溫逐漸變冷，醫學博士、胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，根據美國醫學科學院（Academ...

香腸搭大蒜有效減毒 譚敦慈：事前處理能去致癌物

台灣擁有許多色香味具的美食，無論是本地人還是外國人，都喜歡到訪夜市品嚐小吃，其中香腸肉汁飽滿、口感嚼勁，深受男女老幼喜愛。由於香腸為肉類加工製品，常耳聞多吃會致癌。專家解釋，只要防止香腸中的「亞硝酸鹽」轉為「亞硝胺」，並用正確方法烹飪，就能降低風險。

各縣市離婚率比一比 花蓮最高、本島彰化最低

彰化縣政府統計，今年8月的縣民結婚數是191對，離婚維持188對，只差3對，彰化縣離婚率竟如此高引來震驚，還好到9月，結...

陳柏惟起水泡跛行還跌倒 醫師警告：注意感染避免再走

立委陳柏惟為了罷免案，選前每天10小時「苦行」，最近因腳起水泡，跛行也更行嚴重。醫師指出，因為鞋子裡是細菌孳生的溫床，腳...

【盜領風暴／上】國際犯罪集團全球狂盜360億 為何獨獨栽在台灣「一銀案」

知名國際網路犯罪集團「COBALT」2013年起在全球40餘國攻擊金融機構，遠端操控自動櫃員機ATM吐鈔，不法所得高達10億歐元、約新台幣360億元。2016年，該集團來台執行「一銀盜領案」卻「完敗」，不但8327萬元贓款被追回7748萬元，我國警方更協助國際警方查獲寫惡意程式、指揮盜領行動的幕後首腦，享譽國際。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。