香腸搭大蒜有效減毒 譚敦慈：事前處理能去致癌物

台灣擁有許多色香味具的美食，無論是本地人還是外國人，都喜歡到訪夜市品嚐小吃，其中香腸肉汁飽滿、口感嚼勁，深受男女老幼喜愛。由於香腸為肉類加工製品，常耳聞多吃會致癌。專家解釋，只要防止香腸中的「亞硝酸鹽」轉為「亞硝胺」，並用正確方法烹飪，就能降低風險。

為了食品色澤與防止肉毒桿菌產生，香腸等肉類加工製品都會添加硝酸鹽或亞硝酸鹽，2015年國際癌症研究總署更將肉製加工品列為第一類致癌物質。林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈在《挖健康》節目中表示，其實香腸的亞硝酸鹽不毒，但要避免亞硝酸鹽轉化為致癌物質亞硝胺。因此，肉類加工品如香腸、培根、火腿、臘肉、板鴨等加工肉品，都要事先處理，不要直接煎、炸、烤或高溫烹煮。譚敦慈說，如烹飪香腸，先用叉子在表面戳洞，接著放進冷水煮沸，就可以減少有毒物質產生。

譚敦慈表示，含有胺類水果如香蕉、番茄則不可搭配肉製加工品食用，需特別注意。圖擷自 行政院毒物及化學物質局

有些人喜歡香腸配大蒜，譚敦慈提及，大蒜的抗氧化物也能減少亞硝胺產生。而根據農委會過去研究也發現，木瓜、柑橘類等水果，也同樣具有解毒效果，每吃1顆芭樂就可以抵18條香腸的毒。但含有胺類食品如香蕉、番茄則不可搭配肉製加工品食用，需特別注意。

另外，譚敦慈提醒，若民眾購買肉品，可參考3個標章：屠宰證明，查看肉品是否在合格環境宰殺；CAS標章，代表台灣優良農產品；產銷履歷，使用手機掃描二維碼，就能清楚得知食物源頭。