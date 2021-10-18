今起逐步稍回溫北部不超過30度 周四起再降溫轉雨

昨天各地轉涼，今起逐步回溫。氣象達人彭啟明表示，明後天高壓勢力對台灣影響稍微減弱，各地逐步回溫轉晴，但回溫幅度北部不超過30度，中南部約在30至32度間，預期持續到周四。周四開始到周末有另一波東北風及鋒面通過，北部及東半部等迎風面再轉陰沉偶陣雨。

今年入秋以來，最強的一波冷高壓南下，彭啟明表示，這波滯留及南侵的時間會較久，也讓整個東亞都創下今年的新低溫紀錄，例如北京發布寒潮預警，已經有結冰現象發生，長江中下游也在10度上下，南方也只有10至20度，日本、韓國也都顯著的降溫。台灣周日開始到目前也是入秋低溫，空曠低溫18度，都會區域20至21度，提醒務必要注意穿著，尤其北部東半部回溫較少，今天才約24至25度，顯著的偏涼許多。

彭啟明表示，預期這幾周都是有節奏的有冷空氣南下，配合上鋒面系統，水氣略多，但這當中仍有許多空檔轉晴時間，北部、東半部要好好掌握氣象預測，不然會覺得整天都在下雨。中南部較無變化，仍是較為穩定的天氣型態。

上周六到周日北台灣降雨明顯，彭啟明提醒，宜蘭到新北市東北角山區，極端值累積了超過250毫米的降雨，尤其許多迎風面都有150至200毫米的雨勢，目前雖然已經減緩，但基隆到新北市的迎風面山區仍有大雨發生。提醒民眾多留意。