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「守護神」百步蛇遭亂棒打殘 台東農業處：小心觸法
台東鹿野鄉日前發生1條二級保育類被稱守護神的百步蛇，過馬路時疑遭熱心民眾亂棒打殘，有其他民眾看不下去通知生態保育工作者。縣府農業處提醒小心觸犯野生動物保育法。
農業處指出，百步蛇在野外過馬路無故遭民眾打死，該案若屬實，最高可處1年有期徒刑或罰金30萬元。若有獵捕、宰殺行為，最高更可處5年有期徒刑或罰金100萬元。
若蛇類入侵民宅或私人領域，請不要驚慌，千萬不要任意去刺激、驚擾牠，趕快撥打1999，將有專業捕蛇團隊協助，勿刻意騷擾、虐待、獵捕或宰殺等行為，以免觸法。
鹿野鄉一處社區馬路上，日前晚間民眾發現1條長約近1公尺半的百步蛇正橫越馬路，未料，卻遭熱心民眾以該百步蛇可能危害他人生命為由，將其亂棒打殘，隨後放進袋子帶走。
目擊民眾表示，野外不就是百步蛇的家嗎？只是過馬路回到棲地，且並沒有沒有對任何人有攻擊行為，怎麼可以任意傷害這條無辜的百步蛇，行為太超過了。
生態保育工作者黑熊說，從這次百步蛇事件，就可以看出一般民眾對大自然環境的尊重還是陌生，相關單位對於法令和生態環境教育宣導，仍有待加強落實。
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