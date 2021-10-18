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手舉高就痛！這些職業為「旋轉肌袖症候群」高風險職傷

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
洪恩琪提醒，因職業病因果關係認定複雜，多數勞工對職業傷病認知不足，有需求勞工可到職業醫學科求診。記者卜敏正／翻攝
洪恩琪提醒，因職業病因果關係認定複雜，多數勞工對職業傷病認知不足，有需求勞工可到職業醫學科求診。記者卜敏正／翻攝

游姓電器行員工長期從事搬舉大型電器、到宅安裝維修，日前突然出現右肩疼痛、尤其右手臂舉高更痛，就醫檢查發現右側棘上肌肌腱部分撕裂，肌腱發炎，確診是旋轉肌袖症候群，鑑定為職業傷害，透過類固醇等藥物治療、復健，預估需3至6個月才能復原，若嚴重到需要手術、復原期更久。

台中榮總嘉義分院家醫科醫師洪恩琪說明，肩關節是由旋轉肌袖肌肉群，及肱二頭肌等跨過肩膀的肌肉群維持關節穩定度，這些肌群在肩關節周圍，與三角肌協同運作，使人的肩關節能夠做出複雜的三度空間動作。

臨床常見不少患者，因長期反覆或持續手臂上舉動作，像營造工作員、美髮業、油漆工、汽車修護、球類運動員等皆為高風險作業內容；本案52歲游姓男子，工作20餘年常搬運重達60至90公斤冷氣、冰箱，工作時反覆高舉過肩出力的動作，因而罹患旋轉肌袖症候群。

洪恩琪指出，「旋轉肌袖症候群」泛指旋轉肌群的肌腱病變 ，包含旋轉肌袖肌腱炎、旋轉肌袖撕裂傷，及旋轉肌袖斷裂等，累積性傷害是重要致病原因之一，長期工作內容須高舉過肩出力的動作，就可能罹患旋轉肌袖症候群病變。

她說，「旋轉肌袖症候群」常見症狀，肩部前外側疼痛及做高舉過頭的動作時產生肩痛，尤其是在肩部作外展70至120度左右加上內轉的動作時會疼痛，包括日常生活穿衣服、洗頭等行為都可能疼痛，疼痛位置約在三角肌外側之處，嚴重時，肩部外展及前屈時會有肌無力現象。

洪恩琪提醒，因職業病因果關係認定複雜，多數勞工對職業傷病認知不足，有需求勞工可到職業醫學科求診。職醫科醫師透過疾病確立、工作資料的統整，符合職業病診斷者可協助開立勞工保險傷病診斷書，由勞保局審核通過後，就醫可免繳部分負擔費用。

洪恩琪指出，長期從事搬舉重物，若突然出現肩部疼痛、手臂舉高更痛，很可能是旋轉肌袖症候群病變。記者卜敏正／翻攝
洪恩琪指出，長期從事搬舉重物，若突然出現肩部疼痛、手臂舉高更痛，很可能是旋轉肌袖症候群病變。記者卜敏正／翻攝

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