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秋意濃！入秋最低溫18度 下波東北季風周四報到

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，這波東北季風為多處帶來18度左右的低溫。

他表示，清晨新北石門區、宜蘭三星鄉18.1度，苗栗公館鄉18.2度，基隆七堵區18.3度，桃園楊梅區、花蓮萬榮鄉18.4度，嘉義民雄鄉18.6度；台北市(南港區)也降至18.3度。

吳德榮說，清晨4時30分雷達回波合成圖顯示，北海岸、東北部及東部有弱降水回波，累積雨量圖則顯示，北海岸、大台北東側山區、東北部及東部有零星少量降雨。

他說，最新歐洲模式模擬顯示，今上午起至周四(21日)上午東北季風水氣略減，氣溫略升，北台早晚仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有小範圍短暫陣雨機率。

吳德榮表示，今日各地氣溫北部18至25度，中部19至33度；南部20至33度，東部18至32度。周四下午起鋒面南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部晴時多雲。

中央氣象局清晨發布長浪即時訊息，今日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳)已觀測到2.5米左右的浪高，請民眾注意。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周五至下周日(22至24日)鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波強，但降雨影響範圍更大；苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部山區也有局部短暫雨的機率，北台再轉涼；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

吳德榮 基隆 宜蘭 天氣動態

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