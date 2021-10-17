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文協百年活動 賴清德向蔣渭水致敬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午出席「文協百年活動」，向台灣先賢蔣渭水致敬。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午出席「文協百年活動」，向台灣先賢蔣渭水致敬。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「文協百年活動」，感謝蔣渭水先生百年來對台灣深遠的影響，以及對台灣的貢獻。他表示，期許未來，大家能夠共同努力，朝五大深化方向來做，大家勇敢邁向國際社會，讓台灣成為國際的一員，做出更具體、更多、更大的貢獻。

賴清德致詞時表示，今年是文協百年，非常感謝蔣渭水文化基金會及社會各界共同舉辦活動，讓他能夠回到歷史的現場大稻埕，來緬懷先賢先烈。

賴清德指出，蔣渭水本身是一名醫生，同時也是公民運動的導師及新文化運動的領導者。要不是當年秉持「上醫醫國」的精神，結合許多先賢先烈，推動文化改革，今天台灣文化要在民主跟自由的基礎上綻放光芒，有一定的困難，所以大家對蔣渭水先生都非常感激。

賴清德表示，在文協成立一百年後的今天來看，台灣已經有非常多的進步。台灣的人口有2千357萬人，平均餘命超過80歲，在健康及醫療服務與技術等方面，廣受國際社會的肯定。此外，在經濟、國防等領域，台灣也都有良好的表現，相較於一百年以前，蔣渭水發表「臨床講義」的當下，現在台灣已經有很長足的進步。

賴清德認為，這是一代又一代共同努力的結果，好比現在最年輕的一個政治世代，就是太陽花學運代表林飛帆的這個世代，這表示台灣後繼有人，未來還會持續進步。

賴清德提到，在一百年前，蔣渭水認為台灣需要進步的力量，提出了正規學校教育、補習教育、幼稚園、圖書館及讀報社等五大教育處方。

為了呼應蔣渭水給台灣的五大教育處方，賴清德說，他忝為醫界的一員，也是政治的工作者，期許未來，大家能夠共同努力，朝五大深化方向來做。第一個就是深化台灣的認同；第二個是深化守護台灣的決心；第三個是深化對自由、民主、人權的信仰；第四個是深化台灣處於印太地區和平守護的角色；第五個是深化台灣的信心。大家勇敢邁向國際社會，讓台灣成為國際的一員，做出更具體、更多、更大的貢獻。

蔣渭水 賴清德 太陽花學運

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