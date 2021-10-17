「雄善文學獎」揭曉 關心父親為主題

疫情下，許多父親的心理壓力與工作經濟狀況成一大挑戰。第七屆基督教「雄善文學獎」期待為父親帶來更多力量，以「父」為徵文主題，首獎由劉頌恩以《我像我爸我驕傲》拿下。頒獎典禮將於2021年10月23日上午10時在台北福華大飯店406會議室舉行。

父親角色負擔大

「父親」在華人傳統文化中被視為是家庭的支柱角色，但華人文化中卻也賦予男性居維持剛強外在形象的矜持，是以在疫情壓力中，社會上許多角落的父親們默默承受了不小的心理負擔。

第七屆基督教「雄善文學獎」除了祝福所有的父親們能平安喜樂之外，也呼籲在後疫情時代，國人能多多關心社會各角落「父親」的心靈需要，讓我們的社會越來越美好。

獎勵青年提筆寫作

第七屆雄善文學獎的徵文主題是「父」，共有九人獲獎，其中「首獎」由劉頌恩以《我像我爸我驕傲》拿下；另外獲得優等的有吳雨儂-在天堂，以汽水乾杯、徐凱恩-我＆父等；佳作則由何怡君-父親是一本耐看的書、李如玢-你還能留下甚麼？、黃宥芸-回家―尋回父傷、負傷之禮、陳晧-地上的父、廖亭羽-父家、陳恩沛-那些父親教我的事等獲得。

雄善文學獎2009年創立，至今已逾十年，獎名取自創辦人施以諾博士的父母親（施達雄牧師、鄭淑善師母），為的是獎勵青年人為主題筆寫作。

「雄善文學獎」亦是華人圈第一個針對35歲以下年輕人所辦的跨國籍中文基督教文學獎。

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