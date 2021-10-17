人生有100種選擇 頂尖學者談成功之道

人生有起有落，每個人與生俱來的條件、際遇並不一樣，究竟要怎麼做選擇才能趨近於成功呢？第三屆「真理論壇」邀請到美國史丹佛大學商學院講座教授李勉群教授，於10/21晚間九點自美國與台灣連線，以「一百種人生選擇」(One Hundred Life Choices)為題跟國內知識份子進行線上演講，也分享他精采而豐富的一生。

長期投身研究與實踐

李勉群教授長期投身於量化投資、行為金融和權益估值的教學研究與實踐；他在頂尖學術期刊上所發表了關於方面的論文，為相關學科領域做出了巨大貢獻。他也帶領了世界各地活躍的BGI股票研究團隊為巴克萊全球投資管理公司（BGI，現稱為貝萊德）的營運成長邁向高峰。

2008年，他開始於史丹佛大學擔任客座教授，而於隔年七月份開始了他的全職教學生涯。2015年，他與MIT華裔學者蘇子英(Eric C. So)副教授一同合著出版《阿爾法經濟學》（Alphanomics）一書。

真理論壇開啟知性

國際真理論壇（The Veritas Forum）是一個國際性的非營利組織，起源於1986年哈佛大學的校園，由大學生及老師所組成，至今已有近三十五年的歷史。Veritas是拉丁文，取自哈佛大學的校訓「認識基督和教會的真理」（Veritas Christo et Ecclesiae），自1986年便開始廣邀科學及人文領域的學者在哈佛大學中舉辦講座，後擴及美國、英文、歐洲及世界各地。

台大應用力學研究所教授胡文聰表示，台灣真理論壇自2009年成立起，先後邀請了成功創業人士Dr. Rosalind W. Picard及數學家Dr. John C. Lennox擔任論壇講員，藉網路論壇的方式與以台大為主台灣大學生、研究生有美好互動。

題目：一百種人生選擇

講員：李勉群教授(Prof. Charles Lee)，美國史丹福大學 商學院 教授

時間：10/21(四) 晚上9點線上進行 (李教授加州時間早上6點線上與會)

對象：研究生、大學生、高中生

方式：全程線上進行，訪談李教授、線上Q&A

費用：免費

報名：http://tiny.cc/VeritasTaiwan2021 (報名後寄出Email內含論壇連結)

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